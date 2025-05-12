Türkiye ile Yunanistan arasındaki karşılıklı turizm hareketliliği bu yıl daha da ivme kazanıyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yayımlanan rapora göre, 2025 yılında Türkiye’den Yunanistan’a gidecek Türk turist sayısının 1,4 milyona, Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının ise 800 bine ulaşması bekleniyor.

Geçen yıl bu rakamlar sırasıyla 1,2 milyon ve 707 bin olarak gerçekleşmişti.

İstanbul ve Kapadokya en çok tercih edilen destinasyonlar

Yunan turistlerin Türkiye’de en çok ilgi gösterdiği şehirler arasında İstanbul, Edirne, Kapadokya, Bursa, Ayvalık, İzmir ve Trabzon öne çıkıyor. TÜROB, bu bölgelerde tanıtım çalışmalarının artırılmasının önemine dikkat çekiyor.

Ulaşım seçenekleri çeşitlendirilmeli

Raporda, iki ülke arasında başlatılacak uygun fiyatlı direkt uçuşların ziyaretçi sayılarını artıracağı vurgulandı. Skyexpress’in seferlere başlaması önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Atina ve Selanik çıkışlı uygun maliyetli seferlerin yaygınlaşması gerektiği belirtildi.

Tanıtım iş birlikleri artıyor

Kasım 2025’te Selanik’te düzenlenecek Philoxenia Turizm Fuarı’na Türkiye’nin katılımının iki ülke arasındaki iş birliğini artıracağı vurgulanan raporda, turizmde sürdürülebilir büyümenin tanıtımla desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Yunanistan, Türkler için popüler adreslerden biri

TÜROB’un verilerine göre Türkiye, Yunan vatandaşlarının en çok tercih ettiği ikinci ülke konumunda. Öte yandan, 2024 yılında Türkiye’den Yunanistan’a giden Türk turistlerin harcamaları 1 milyar avroyu buldu.

“Ortak pazarlama stratejisi geliştirilmeli”

Raporda, Türkiye ve Yunanistan’ın turizmde birbirini tamamlayan ürünlere sahip olduğu belirtilirken, özellikle uzun mesafeden gelen turistler için her iki ülkeyi kapsayan paket turların hazırlanmasının fayda sağlayacağı ifade edildi.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Toplam turizm potansiyelini 3 milyon kişi seviyesine çıkarabiliriz. Bu, güçlü bir ulaşım ve tanıtım ağıyla mümkün” değerlendirmesini yaptı.