İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, yokuş aşağı seyreden bir otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı kazada, bir yaya olası faciadan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Akyol Sokak’ta meydana geldi. Necmi S. yönetimindeki 34 BG 2086 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek refüje çarptı ve takla attı.

Yaya son anda kaldırıma kaçtı

O sırada yolda yürüyen bir yaya, aracın hızla geldiğini fark ederek kaldırıma doğru kaçarak olası bir çarpışmadan kurtuldu. Kazada sürücü yaralanmazken, olay çevredekileri kısa süreli paniğe sevk etti.

Yardıma koşan vatandaşlar kamerada

Çevredeki vatandaşların takla atan araca koşarak sürücüye yardım ettiği anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yayının refleksi ve kazanın şiddeti net şekilde görülebiliyor.