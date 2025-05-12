Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin birlik ve bütünlük içinde, yüksek standartlı bir demokrasi hedefiyle ilerlediğini vurguladı. Tunç, son gelişmelerin ardından Türkiye'nin daha güçlü bir gelecek için önemli bir eşikten geçtiğini ifade etti.

“Güçlü liderlik, ortak hedef”

Tunç, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteğiyle daha güvenli ve huzurlu bir geleceğe doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirtti.

“Cumhuriyetimizin temel değerleriyle hareket ederek hukuk devleti anlayışını daha da güçlendirecek, kardeşlik ve istikrar ortamını kalıcı kılacağız.” dedi.

“Şehitlere rahmet, geleceğe inanç”

Açıklamasında şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirten Tunç, bu süreçte fedakarlık gösteren tüm vatandaşlara da teşekkür etti.

Tunç, “Türkiye, artık daha aydınlık bir yolda. Hukukun üstünlüğüyle, dayanışmayla ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.