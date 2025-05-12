Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk, Türkiye’den gelen başarılı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden çok daha geniş pazarlara ulaşabileceğini belirterek, “Dubai, Türk firmaları için stratejik bir sıçrama tahtası olabilir. Kaliteli ürün ve hizmet sunanlar burada rahatlıkla büyüyebilir. Biz de her türlü desteği sunmaya hazırız” dedi.

Konseyin Rixos Premium Dubai’de düzenlediği etkinlikte konuşan Kutluk, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın da katılım sağladığını belirtti.

Nüfus arttı, ticaret iki katına çıkacak

Kutluk, BAE’de yaşayan Türk vatandaşlarının sayısının 5 yılda 10 binden 50 bine yükseldiğini, 2023 yılında Türkiye ile BAE arasındaki karşılıklı ticaret hacminin ise 19 milyar dolara ulaştığını aktardı. Hedef, bu rakamı 5 yıl içinde 40 milyar dolara çıkarmak.

“Dubai bölge için kilit noktada”

Dubai’nin yalnızca BAE için değil, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya’ya açılan bir ticaret merkezi olduğuna dikkat çeken Kutluk, “Buradan 3,5 saatlik uçuş mesafesinde 35 trilyon dolarlık bir pazar var. Doğru konumlanma ile bu potansiyelden faydalanmak mümkün” diye konuştu.

Gıda ve savunma öne çıkıyor

Geçen yıl Türkiye’den 200 milyon dolarlık yumurta ithalatı yapıldığını belirten Kutluk, savunma sanayiinde de ciddi anlaşmalara imza atıldığını söyledi. Ayrıca bilişim, yazılım ve yapay zekâ gibi alanlarda Türk firmalarının bölgede güçlü konumlanabileceğini ifade etti.

“Burada iş kurmak kolay ama rekabet yüksek”

Dubai'nin iş kurma kolaylığı açısından dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu dile getiren Kutluk, “Oturum almak ve şirket kurmak çok kolay. Ancak unutulmamalı ki burada en iyilerle rekabet ediyorsunuz. Bu nedenle iyi bir pazar araştırması şart” uyarısında bulundu.

“Dubai, güven veren bir merkez”

Kutluk, Suudi Arabistan’da iş yapmak isteyen Türk firmalarının bile Dubai’de ofis bulundurmasının büyük avantaj sağladığını belirtti:

“Dubai, bölgede referans alınan bir merkez. Suudi Arabistan’a iş yapmak için gittiğinizde, oradaki firmalar bile size ‘Dubai’de var mısınız?’ diye soruyor.”

“Gerçekçi beklentilerle yatırım alınabilir”

Kutluk, Türkiye’den yatırımcı bekleyen firmalara da çağrıda bulunarak, “Firma değerlemelerinde gerçekçi olunmalı. Aksi halde görüşmeler tıkanıyor. Bu bölge hızla yükseliyor, fırsatlar büyük. Ancak bunun için doğru planlama ve ayakları yere basan bir strateji gerekiyor” dedi.