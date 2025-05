Dünyaca ünlü müzik grubu The Alan Parsons Project, 50. yılını kutladığı “The Show Must Go On” turnesi kapsamında İstanbul’da sahne alacak. 11 Haziran 2025’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenecek konserin biletleri Biletinial platformu üzerinden satışa sunuldu.

Epifoni ve StagePass ortaklığında organize edilecek gece, müzikseverlere eşsiz bir atmosfer yaşatmayı hedefliyor. Konserde, grubun müzik tarihine kazandırdığı kült parçalar seslendirilecek.

“Eye in the Sky”dan “Old and Wise”a klasikler Harbiye’de

Alan Parsons’un müzikal yolculuğu, Pink Floyd’un "The Dark Side of the Moon" albümünde ses mühendisliği yapmasıyla başladı. Ardından Eric Woolfson ile kurduğu The Alan Parsons Project, progresif rock’ı pop ile harmanlayan eşsiz tarzıyla kısa sürede ikonik hale geldi.

1980’lerin başında yayınlanan “Eye in the Sky” ve “Old and Wise” gibi şarkılar, grubun dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinmesini sağladı. Albümleriyle altın ve platin plaklar kazanan grup, aradan geçen yıllara rağmen sahnedeki etkisini koruyor.

Türkiye'deki hayranları için özel gece

Uzun bir aranın ardından İstanbul’da konser verecek olan Alan Parsons ve ekibi, 50 yıllık kariyerlerinin en özel şarkılarını bu kez Harbiye’de seslendirecek. Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi bulunan grup, sahne enerjisi ve canlı performansıyla unutulmaz bir gece vadediyor.