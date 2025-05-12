Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün ve Suriye dışişleri bakanlarıyla yaptığı üçlü basın toplantısında, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, bazı yapılar tarafından alınan fesih kararına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Eğer bu karar samimi bir yaklaşımla uygulanırsa, ülkemiz ve bölgemiz adına olumlu sonuçlar doğurabilir. Süreci dikkatle izleyeceğiz.” Çelik: Silah bırakma kararı tüm uzantıları kapsamalı İçeriği Görüntüle

“Uygulama süreci önemli”

Bakan Fidan, açıklamasında alınan kararların söylem düzeyinde kalmaması gerektiğini, asıl belirleyici olanın sahadaki uygulama olduğunu vurguladı.

Toplantıda ayrıca Türkiye, Ürdün ve Suriye arasında yürütülen diplomatik süreçlerin devam edeceği, ortak güvenlik ve istikrar hedefleri doğrultusunda temasların sürdürüleceği ifade edildi.