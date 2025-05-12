Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12 Mayıs Hemşireler Günü ve 5 Mayıs Ebeler Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen programda konuştu. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kalitesine dikkat çeken Memişoğlu, hemşire ve ebelerin sağlık sisteminin temel taşları olduğunu belirterek, "Dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti sunuyoruz" dedi.

Bakanlık kampüsünde düzenlenen etkinlikte konuşan Memişoğlu, ülkede 265 bini aşkın hemşire ve yaklaşık 62 bin ebenin görev yaptığını belirtti. Hemşirelik ve ebelik mesleklerinin yalnızca teknik bilgi değil, adanmışlık ve sevgiyle yürütüldüğünü vurguladı.

“Türkiye sağlıkta yeni bir aşamaya geçiyor”

Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık sisteminde sadece tedavi değil, önleyici ve koruyucu hizmetlerin de öncelikli hale getirileceğini belirtti. “Artık sadece tedavi eden değil, koruyan ve geliştiren bir sağlık anlayışını benimsiyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda güçlü adımlar atacağız” dedi.

“Obezite önemli bir halk sağlığı sorunu”

Program sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Memişoğlu, toplumun genel sağlık düzeyine dikkat çekerek, kilo sorununa değindi:

“Toplumumuzun yüzde 50’si kilolu. Kilo demek ileride hastalık demek. Bugün gençler hasta olmayabilir ama yaş ilerledikçe obezite; kalp, damar ve eklem hastalıklarına zemin hazırlıyor.”

Vatandaşlara sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak için yürütülen vücut kitle indeksi ölçüm programına da değinen Bakan, hareketli yaşamın ve sağlıklı beslenmenin önemine işaret etti.

“Doğal doğum kampanyasına ebe desteği”

Memişoğlu ayrıca doğum hizmetlerinde normal doğumu teşvik ettiklerini belirtti. 257 ebe okuluyla doğumun doğal seyrinde gerçekleşmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Yakın zamanda hayata geçecek bir mobil uygulamayla bu sürecin dijital olarak da destekleneceğini söyledi.

“Sağlıkta Türkiye artık özgüven sahibi bir ülke”

Konuşmasının sonunda tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanında uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip olduğunu dile getirdi. “Bugün sağlıkta alçak gönüllü değiliz. Artık Türkiye, hem insan kaynağıyla hem hizmet kalitesiyle bir dünya markasıdır” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Türkiye’nin ilk hemşirelerinden Safiye Hüseyin Elbi anısına verilen ödüller sahiplerini bulurken, İstanbul’daki depremlerde bebekleri koruma altına alan hemşireler de ödüle layık görüldü.