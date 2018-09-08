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İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl?

İstanbul'd son günlerde etkili olan kapalı havanın sağanak yağışa dönüşeceği öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasında İstanbul ve çevresinin sağanak ve gök gürültülü yağışla ıslanacağını açıkladı. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Marmara Bölgesi'nin güneyinde ve doğusunda etkili olması beklenen sağanak yağış aynı zamanda Akdeniz'in Toroslar bölgesinde, Karadeniz'in doğu, batı ve ırta kesimlerinde kendisini gösterecek. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise sağanak yağıştan payını alacak iller Van, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri olacak. Aynı zamanda Hatay'ın batısında da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31 

Adana: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 
Diyarbakır: Parçalı az bulutlu 32 


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