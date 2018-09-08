İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

İstanbul'd son günlerde etkili olan kapalı havanın sağanak yağışa dönüşeceği öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasında İstanbul ve çevresinin sağanak ve gök gürültülü yağışla ıslanacağını açıkladı. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Marmara Bölgesi'nin güneyinde ve doğusunda etkili olması beklenen sağanak yağış aynı zamanda Akdeniz'in Toroslar bölgesinde, Karadeniz'in doğu, batı ve ırta kesimlerinde kendisini gösterecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise sağanak yağıştan payını alacak iller Van, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri olacak. Aynı zamanda Hatay'ın batısında da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı az bulutlu 32