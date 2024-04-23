TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104. kuruluş yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu önemli günde, devlet erkanı ve milletvekilleri Atatürk'ün huzuruna çıkarak saygılarını sundular. Kurtulmuş, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve burada yazdığı mesajda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Hedeflerinin, muasır medeniyetler seviyesini aşmak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ilkelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Anıtkabir'deki törenin ardından TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde de bir tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkan Vekilleri Bekir Bozdağ ve Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kurtulmuş, törende Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

Kurtulmuş, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak yazdığı mesajda, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de çok zorlu koşullar altında kurulduğunu ve bu tarihin milletin bir araya gelerek diriliş destanı yazdığı bir an olduğunu ifade etti. Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ve TBMM'nin dünya çapında saygın bir konumda olmasından gurur duyduklarını dile getirdi.

Kurtulmuş, mesajında Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkelerinden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak yoluna devam edeceğini belirtti. Mesajında ayrıca, savaş ve kriz bölgelerinde çocuk olmanın dünyanın en zor yüklerinden biri olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, dileklerinin ülkemizdeki ve yeryüzündeki çocukların yüzlerinin hep gülmesi olduğunu belirtti. Kurtulmuş, geleceğin teminatı olan çocukların bilinçli, özgüvenli ve vatanlarına bağlı bireyler olarak yetişmeleri için her türlü çabanın gösterileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı. Yılmaz, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesiyle açıldığını hatırlatarak, bu tarihin Türk halkının birleştirici ruhunu ve mücadeleci kararlılığını temsil ettiğini söyledi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin güçlü yarınlara ilerlediğini belirtti. Eğitim ve kalkınmanın önemine değinen Yılmaz, Türkiye'nin çocukların heyecanı, yenilikçiliği ve geleceğe güveniyle güçleneceğini ifade etti. 23 Nisan'ın çocuklara ve millete nice güzel bayramlar getirmesini temenni eden Yılmaz, Türkiye'nin Misak-ı Milli hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelenin kahramanlarını minnetle andığını söyledi.

Bu kapsamda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin bağımsızlık ve milli egemenlik mücadelesini anmak için önemli bir fırsat olarak kutlanırken, aynı zamanda geleceğin teminatı çocuklara yönelik vurgularla birleşerek coşkulu bir etkinlik halini aldı.