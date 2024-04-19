CHP lideri Özgür Özel'in duyurusuna göre, yakın gelecekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bire bir bir araya gelecekler. Özel, bugünkü açıklamasında bu görüşmenin gerçekleşeceğini belirtti. Daha önce seçim sonrası yaptığı bir açıklamada da Erdoğan'la görüşmek istediğini dile getirmişti.

Erdoğan ise dünkü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Özel, bugün yaptığı açıklamada, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceklerini dile getirdi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, bu görüşmenin detayları yakında netleşecek.