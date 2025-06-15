Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin’in yeni Bakü Büyükelçisi Ahmed Metani’nin güven mektubunu kabul etti. Görüşmede, Azerbaycan’ın Filistin’e olan desteğinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

“Filistin halkının yanındayız”

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Aliyev, Azerbaycan ile Filistin halkları arasında tarihsel dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu söyledi. Bu bağların, Büyükelçi Metani’nin görev süresi boyunca daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

İki devletli çözüm ve BM kararlarına destek

Aliyev, İsrail-Filistin meselesinde çözümün iki devletli yapı temelinde ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Azerbaycan’ın BM Genel Kurulu’ndaki oylamalarda Filistin’in yanında yer aldığını hatırlattı.

Filistin’e insani destek sürecek

Görüşmede, Azerbaycan’ın Filistin’e sağladığı insani yardımlar da gündeme geldi. Aliyev, bu desteğin önümüzdeki süreçte de süreceğini belirtti. Bakü’de uzun yıllardır faaliyet gösteren Filistin Büyükelçiliğine duyulan memnuniyet de dile getirildi.

2026’da zirveye davet mesajı

Aliyev ayrıca, 2026 yılında Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne Filistin’in üst düzey katılım göstermesini temenni etti. Azerbaycan’ın İslam dünyasında birlik ve dayanışma için aktif çaba gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Karşılıklı selam ve dostluk mesajları

Büyükelçi Metani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın selamlarını Aliyev’e iletti. Aliyev de teşekkür ederek, kendi selamlarının Abbas’a iletilmesini rica etti.