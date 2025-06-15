Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 632 lira 43 kuruş olarak belirlendi. Gaz ticaret miktarı ise 854 bin metreküp olarak kaydedildi.

İşlem hacmi 11,4 milyon lira oldu

Dünkü spot doğal gaz işlem hacmi 11 milyon 453 bin 502 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 13 milyon 450 bin 4 liralık hacme göre düşüşe işaret etti.

Dengeleme fiyatları açıklandı

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengelemeye esas doğal gaz fiyatları da güncellendi:

Bu fiyatlar, dengeleme amaçlı alınan ve satılan doğal gaz işlemlerinde baz alınacak.

Türkiye’ye doğal gaz girişi 112,7 milyon metreküp

Türkiye'ye dün toplam 112 milyon 771 bin 913 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Aynı gün içinde piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 541 bin 815 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu rakamlar, arz ve talebin dengeli seyrettiğini ve piyasanın istikrarlı bir gaz akışıyla işlediğini gösteriyor.