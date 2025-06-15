Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 3.399 lira 1 kuruş olarak belirlendi. En düşük fiyat ise 1.043 lira oldu.

İşlem hacminde rekor artış

Bugünkü işlem hacmi, önceki güne göre yüzde 65 artarak 1 milyar 508 milyon 757 bin 415 liraya yükseldi. Bu artış, piyasada yüksek enerji talebinin ve fiyat dalgalanmasının sürdüğünü gösterdi.

En yüksek fiyat gece saatlerinde

Gün öncesi piyasada megavatsaat başına:

En yüksek fiyat: Saat 21.00’de 3.399,01 TL

En düşük fiyat: Saat 13.00’te 1.043,00 TL

Elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.384,63 TL, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.365,08 TL olarak gerçekleşti.

Spot piyasada sıfır fiyatlı işlemler de görüldü

Spot piyasada bugün bazı saatlerde elektriğin megavatsaat fiyatı sıfır lira olarak gerçekleşti. En yüksek fiyat ise yine 3.399 lira ile günün tavan seviyesine ulaştı.

Bu gelişmeler, arz-talep dengesinin saatlik bazda ciddi şekilde değiştiğini ve piyasa hareketliliğinin arttığını gösteriyor.