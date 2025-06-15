Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ve İran arasındaki artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunarak, bölgenin çatışmaya değil istikrara ve diplomasiye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yılmaz, taraflara tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

“Sorunların çözüm yolu çatışma değil diplomasi”

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlerle yürüttüğü diplomatik temasların önemine dikkat çekerek, “Bu çabalar, hem bölgesel hem küresel barış adına çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze’de yaşanan insani felakete yönelmelidir” dedi.

“Türkiye barışın, hukukun ve adaletin yanındadır”

Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet ilkeleri doğrultusunda bölgedeki barışa katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuku, insani değerleri, istikrarı ve küresel düzeyde adaleti savunmaya kararlıdır.”

Gazze vurgusu: Öncelik insanlık olmalı

Yılmaz, Gazze'de devam eden krizin dünya kamuoyunun dikkatinden uzaklaştığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, uluslararası toplumun odağını yeniden bu derin insani trajediye çevirmesi gerektiğini vurguladı.