İsrail ile İran arasında 13 Haziran’da başlayan askeri gerilim tırmanıyor. İsrail ordusu, gece boyunca İran’ın başkenti Tahran’da 80 farklı noktayı hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda Savunma Bakanlığı'na ait iki bina ve petrol depoları da vuruldu.

Füze rampaları ve radar sistemleri de vuruldu

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, sadece Tahran değil, İran genelinde de balistik füze rampaları ve radar sistemlerinin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırıların İran’ın askeri altyapısını zayıflatmayı amaçladığı vurgulandı.

13 Haziran'da başlayan çatışmada bilanço ağırlaşıyor

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri ve üst düzey askeri noktalarına yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatmıştı. Bu saldırılarda:

İran Genelkurmay Başkanı

Devrim Muhafızları Genel Komutanı İsrail: İran’a hava saldırıları devam edecek İçeriği Görüntüle

9 nükleer bilim insanı

hayatını kaybetmiş, 78 sivilin öldüğü açıklanmıştı.

İran’dan sert misilleme: İsrail’e füze saldırısı

İran ordusu, saldırılara karşılık olarak İsrail’e balistik füzelerle misilleme yaptı. Bu saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 400 kişi yaralandı. İsrail ise saldırıların ardından daha yoğun bir hava harekâtına başladı.

Uluslararası tepkiler artıyor

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, İsrail’in saldırılarını kınayarak bölgede barış çağrısında bulundu. Ancak tarafların karşılıklı saldırıları, Orta Doğu’da geniş çaplı bir çatışma endişesini artırıyor.

Bölgesel savaş riski güçleniyor

Tahran’ın doğrudan hedef alınması, çatışmanın sadece sınır bölgeleriyle sınırlı kalmadığını ve büyük çaplı bir bölgesel savaşa dönüşme riskini artırdığını gösteriyor. Uluslararası toplumun diplomatik girişimleri ise henüz sonuç vermiş değil.