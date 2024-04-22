Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü diplomasi çabaları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'yi İstanbul'da ağırladı. Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve saat 14:30'da başladı. Toplantının gündemi, İsrail ile Hamas arasında süregelen çatışmalar ve Gazze'deki insani krizdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik hava saldırıları ve askeri operasyonları devam ederken, uluslararası toplumda ateşkes çağrıları giderek artıyor. Ancak, çatışmalara son vermek amacıyla yürütülen girişimler henüz somut bir sonuç vermedi. Bu süreçte, Türkiye, Filistin'in haklarını savunmak ve Gazze'ye yönelik insani yardımları artırmak için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsmail Haniyye arasındaki görüşmede, ateşkesin sağlanması ve sivillerin zarar görmemesi için atılacak adımların ele alınması bekleniyordu. Ayrıca, Gazze'ye acil insani yardımın ulaştırılması ve mevcut engellerin aşılması konularında da müzakerelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları şiddetle eleştirerek, bunları "soykırım" olarak nitelendirdi. Erdoğan, Batı'dan aldığı destekle hareket eden İsrail'in, tarih boyunca utançla anılacak bir katliam gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Filistin mücadelesine olan desteğini vurguladı ve Türkiye'nin bu konudaki tutumunun sorgulanamaz olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Terör devleti İsrail Gazze'de insanlık dışı bir soykırımı icra ediyor. İsrail, Batı'dan aldığı destekle insanlık tarihine şimdiden utançla yazılmış bir katliam yürütüyor" dedi. Bu ifadeleriyle, Türkiye'nin Filistin'e yönelik desteğinin altını çizerken, İsrail'in eylemlerini kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim" dedi. Erdoğan'ın bu kararlılığı, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin güçlü ve uzun vadeli olacağının bir göstergesiydi. Ayrıca, Hamas'ın Filistin direnişi içindeki rolünü vurgulayarak, "Milli mücadele sırasında Türkiye'de Kuva-yi Milliye neyse Hamas da işte aynen odur" diyerek, Filistin'deki direnişe olan desteğini net bir şekilde ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haniyye ile görüşmesi, Türkiye'nin Gazze'deki insani krize çözüm bulma ve bölgedeki gerginliği azaltma konusundaki kararlılığının bir göstergesiydi. Görüşmeden çıkan sonuçlar, bölgedeki gelişmelerin izlenmesi ve uluslararası toplumun tepkileri açısından büyük önem taşıyordu.

