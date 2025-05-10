Putin ve Lam Moskova’da buluştu: Rusya-Vietnam ilişkileri yeni döneme hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, başkent Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerin gelişimi ve bölgesel stratejik konuları masaya yatırdı. İkinci Dünya Savaşı’ndaki Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rusya’yı ziyaret eden Lam, Putin’le önce dar kapsamlı ardından geniş katılımlı toplantılarda bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasında ekonomik ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından yeni bir dönemin kapısını araladı.

Tarihi bağlar ve dostluk vurgusu

Putin, görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, Rusya ile Vietnam arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Vietnam’dan gelen gönüllü askerlerin Moskova’yı savunmak için verdikleri mücadeleyi hatırlatan Putin, “Vietnam’ın bağımsızlık mücadelesiyle birleşen bu dayanışma, halklarımız arasında kalıcı bir bağ oluşturdu,” ifadelerini kullandı.

Putin, geçmişten gelen bu ortak mirasın iki ülke ilişkilerinin bugünkü dostane düzeyine zemin hazırladığını vurguladı.

Ticarette yüzde 20’lik artış

Görüşmenin ekonomik boyutu da dikkat çekiciydi. Putin, 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 20 oranında artarak olumlu bir ivme kazandığını açıkladı. Bu artış, sadece ekonomik değil, siyasi ve kültürel ilişkilerin de daha derin ve kapsamlı hale geldiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Rusya, Vietnam’la enerji, savunma, eğitim ve teknoloji gibi alanlarda da stratejik ortaklık hedefliyor. Görüşmede bu alanlarda yeni işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi gündemdeydi.

Lam: Zafer günü insanlık için önemli

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin tüm insanlık adına bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Lam, “9 Mayıs sadece Rusya için değil, emperyalizm ve sömürgeciliğe karşı verilen mücadelede tüm halklar için bir umut simgesidir,” dedi.

Lam, Putin ile görüşmesinde sadece ikili meselelerin değil, bölgesel ve küresel konuların da değerlendirileceğini belirtti. Özellikle Asya-Pasifik bölgesinde yaşanan gelişmelerin ve güvenlik dengelerinin görüşmenin temel gündemlerinden biri olduğu ifade edildi.

Yeni stratejik ortaklık sinyali

Bu buluşma, Rusya’nın Asya’da yeni dengeler kurma ve Batı’dan gelen yaptırımların etkisini hafifletme çabasının bir parçası olarak görülüyor. Vietnam ise Çin ile olan sınır gerilimlerinin yanı sıra enerji güvenliği, teknoloji transferi ve savunma işbirliği açısından Rusya ile ilişkilerini daha da derinleştirme niyetinde.

Her iki lider de görüşme sonunda ilişkilerin sadece geçmiş dostluklarla değil, geleceğe yönelik somut işbirlikleriyle güçleneceği mesajını verdi. Görüşmenin ardından ortak projelere dair bazı başlıkların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.