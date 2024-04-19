İsrail, İran'a yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen bir saldırıyla gündeme geldi. İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri, İran medyası tarafından hava savunma sisteminin etkinliğiyle ilişkilendirilerek 3 mini insansız hava aracının imha edilmesiyle açıklandı.

Başlangıçta Amerikan ABC News kanalının bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, daha sonra CBS News ve CNN gibi büyük medya kuruluşları tarafından da aktarıldı. ABD'li yetkililer, saldırının İsrail'in İran'a karşı dronlarla gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak, İsrail'in iddia edilen Suriye ve Irak'taki saldırıları doğrulanmadı.

Buna ek olarak, bir ABD'li yetkili, Biden yönetiminin İsrail'in bu saldırısını desteklemediğini ve bölgede geniş çaplı bir çatışma istemediklerini vurguladı. İsrail'in saldırı öncesinde ABD'yi bilgilendirdiği, ancak ABD'nin bu saldırıyı desteklemediği bildirildi.

İsfahan'da duyulan patlama sesleri, şehirdeki 8. Ana Jet Üssü yakınlarında gerçekleşti. İran devlet televizyonu, hava savunma sistemi tarafından vurulan çok sayıda insansız hava aracının olduğunu doğruladı. Yarı resmi kaynaklar, İsfahan yakınlarında alçak irtifa hava savunma sistemlerinin 3 mini İHA'yı etkisiz hale getirdiğini bildirdi. IRNA'nın aktardığına göre, Tebriz'de de hava savunma sistemi şüpheli bir hedefi tespit ederek ateşledi.

Sosyal medyada dolaşan İsfahan'daki nükleer santralde meydana geldiği iddia edilen patlamaların ise güvenli olduğu ve herhangi bir zarar olmadığı doğrulandı. Devlet televizyonu ve yarı resmi kaynaklar, nükleer tesislerin hedef alınmadığını belirtirken, İsfahan'daki olayların sadece hava savunma sistemlerinin faaliyetleri olduğunu açıkladı.

Olaylar sonrasında Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin bazı bölgelerindeki uçuşlar askıya alındı. Ancak, kısa bir süre sonra uçuşlar normale döndü ve seyahat edenlerin havalimanlarını kontrol etmeleri gerektiği duyuruldu.

Sosyal medya kullanıcıları, olayın İran lideri Ali Hamaney'in doğum gününde meydana gelmesine dikkat çekti.