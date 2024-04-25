TBMM'nin düzenlediği 23 Nisan Resepsiyonu, Türkiye'nin önemli siyasi figürlerini bir araya getirdi. Bu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirdiler. Resepsiyon sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının, CHP lideri Özel'in kendisiyle görüşme talebi hakkında sordukları soruları yanıtladı. Erdoğan, "Özgür Özel benimle görüşmek istediğini iletti. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz. Ayaküstü olacak işler değil bunlar," dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan, tören salonuna giriş yaptıktan sonra davetlilerle sohbet etmeye başladı. Bu sırada basın mensupları, Erdoğan'a çeşitli sorular yöneltti. Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme talebine dair gelen soruya, "Bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya geliriz," şeklinde yanıt verdi. Ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile birlikte Tören Salonu'ndan Mermerli Salon'a geçtiler.

Mermerli Salon'da farklı siyasi partilerden temsilciler de davetliydi. Erdoğan, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek çay içip sohbet etti. Bu kısa ama samimi buluşma, farklı siyasi partiler arasında diyalog fırsatları yarattı. Yaklaşık 10 dakika süren sohbetin ardından Erdoğan ve Kurtulmuş, salondan birlikte çıktı.

Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya gelmeyi planladıklarını duyurdu. Bu görüşmenin hangi konuları içereceği ve ne zaman gerçekleşeceği henüz netleşmedi, ancak siyasi arenada bu görüşme, önemli bir adım olarak değerlendirildi. Programının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrıldı. Resepsiyon, hem siyasi liderler arasındaki iletişimi güçlendirmesi hem de farklı partilerin temsilcilerini bir araya getirmesi açısından önemli bir etkinlik olarak kayda geçti.