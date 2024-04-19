YSK, Hatay, Ordu, Ardahan ve İskenderun'daki seçimlerle ilgili kararını verdi! CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AK Parti'nin ise Ardahan'daki yerel seçimlere ilişkin itirazları reddedildi. YSK, siyasi partilerin 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik itirazlarını değerlendirmeye devam ediyor. CHP'nin Hatay ve İskenderun ile İYİ Parti'nin Ordu'daki seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi talepleri "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle reddedildi. Ardahan'da AK Parti'nin yaptığı olağanüstü itiraz da ret edildi.
YSK, Seçim İtirazlarını Reddetti
YSK, CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AK Parti'nin ise Ardahan'daki seçim itirazlarını reddetti.
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