İstanbul'da Büyük Yolsuzluk Operasyonu: 18 Kişi Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Aralarında eski İBB yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “örgüt kurmak” gibi ciddi suçlamalarla yargı önüne çıkarıldı. Soruşturma kapsamında tutuklama talepleri, adli kontrol kararları ve detaylı değerlendirmeler yargı sürecinin ciddiyetini ortaya koyuyor.

Üç İlde Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da 26 Nisan'da geniş çaplı operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği baskınlarda toplam 52 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 30’u adliyeye sevk edildi ve 18’i tutuklandı. Diğer şüpheliler için ise yurt dışına çıkış yasağı, imza yükümlülüğü ve konutu terk etmeme gibi çeşitli adli kontrol kararları alındı.

Öne Çıkan İsimler ve Suçlamalar

Tutuklanan isimler arasında İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, Kültür AŞ’nin üst düzey yöneticileri, İBB zabıta müdürleri ve çok sayıda kamu görevlisi bulunuyor. Şüpheliler, “rüşvet almak”, “suç örgütüne üye olmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlarla itham ediliyor.

Soruşturma dosyasında MASAK raporları, tanık beyanları, HTS kayıtları ve banka hareketleri gibi çok sayıda somut delil yer aldı. Bu deliller, tutuklama kararlarının dayanağı olarak mahkemece değerlendirildi.

Hakimlikten Kritik Değerlendirmeler

Sulh ceza hakimliklerinin kararlarında, şüphelilerin delilleri karartma ve tanıkları etkileme ihtimallerine dikkat çekildi. Özellikle Kültür AŞ yöneticileri Onur Aldı ve Erdinç Çolak için “kaçma şüphesi” ve “tanık beyanlarını etkileme riski” ifadeleri dikkat çekti. Hakimlik, tutuklama kararlarını bu sebeplere dayandırarak gerekçelendirdi.

Öte yandan bazı isimler hakkında tutuklama talebi reddedildi. Bu kişiler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun gibi kamuoyunun tanıdığı isimler yer aldı. Ret kararlarında, delil durumunun tutuklama için yeterli olmadığı ve tutuklamanın orantısız olacağı vurgulandı.

İBB Eski Başkanına Yönelik Suçlamalar Gündemde

Soruşturmanın merkezinde İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. İmamoğlu hakkında “suç örgütü kurmak”, “rüşvet”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” gibi ağır suçlamalar yer alıyor. Görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu’nun soruşturma kapsamında yargılanmasına devam edileceği bildirildi.

İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen’in de tutuklanan isimler arasında yer alması, soruşturmanın kamu görevlileri ile iş insanları arasındaki ilişkileri mercek altına aldığına işaret ediyor.

Kamuoyunda Geniş Yankı Uyandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik bu çapta bir soruşturmanın başlatılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle kamu kaynaklarının kullanımı, ihalelerdeki şeffaflık ve belediyelerde yolsuzlukla mücadele konularında siyasi ve hukuki tartışmalar yeniden alevlendi.

Soruşturmanın seyrine göre ilerleyen günlerde yeni gözaltılar ve ek tutuklama kararları gündeme gelebilir. Delil incelemeleri ve tanık beyanları doğrultusunda dosyanın genişletilmesi de ihtimal dahilinde.