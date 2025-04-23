Ruhsat İçin 1 Milyon Dolar İddiası Siyasi Gündemi Sarsıyor

İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İş insanı Fuat Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadesinde, inşaat ruhsatı alabilmek için kendisinden 1 milyon dolar rüşvet talep edildiğini öne sürdü. Talebin, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde yapıldığını savunan Keleş, süreçte yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı.

“Ruhsat Almak İçin 1 Milyon Dolar Verdik”

Fuat Keleş, savcılıktaki ifadesinde, Keleşoğlu Holding bünyesindeki Eston Yapı AŞ aracılığıyla Beylikdüzü’nde bir konut projesi yürüttüklerini belirtti. Proje kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) devraldıkları bazı parsellerin inşaat ruhsatı bulunduğunu, ancak kalan alanlar için ruhsat almak istediklerinde büyük bir engelle karşılaştıklarını söyledi.

Keleş, projeye ilişkin teknik belgeleri ve mimari planları belediyeye sunduklarını, ancak ruhsat sürecinin ilerlemediğini belirtti. Bu esnada, dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, babası Mustafa Keleş’i arayarak, bir davadan feragat etmesini istediğini, bu talep reddedilince de projeye ait ruhsatların imzalanmadığını iddia etti.

“Ofise Çağırdı, 1 Milyon Dolar Talep Etti”

Bu gelişmelerin ardından, Fuat Keleş’e daha önce tanımadığı bir kişi olan Fatih Keleş’in ulaştığını söyleyen iş insanı, “Ruhsat işini çözerim, gel ofisimde görüşelim” teklifinin ardından ofise gittiğini belirtti. Görüşme sırasında Fatih Keleş’in kendisinden 1 milyon dolar istediğini ve bu talebin Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde olduğunu söylediğini ifade etti.

Keleş, bu meblağı üç taksitte elden teslim ettiğini ve karşılığında düzenlediği senetleri geri alarak imha ettiğini belirtti. Parayı, yalnızca yasal hakkı olan ruhsatı alabilmek için verdiğini söyleyen iş insanı, “Ruhsat alamazsam bütün ticari faaliyetim duracaktı. Bunu bilerek baskı kurdular” dedi.

“Her Şey Mevzuata Uygundu, Fazladan Bir Karış Yapmadık”

Fuat Keleş, şirketinin ruhsat dosyasının tamamen mevzuata uygun olduğunu, herhangi bir ayrıcalık veya usulsüzlük talebinde bulunmadığını ifade etti. “Ne ben ne de şirketim, planın dışında bir santimetrekare dahi fazla inşaat yapmadı. Sadece hakkımız olanı almak için bu ödemeyi yapmak zorunda kaldım” dedi.

İddialara göre, sürecin tamamı İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yürütüldü. Fuat Keleş, bu gelişmelerin ardından mağdur ve şikayetçi olduğunu belirterek, Beylikdüzü Belediyesinden aldığı yapı ruhsatını da delil olarak soruşturma dosyasına sundu.

Yolsuzluk Soruşturması Derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla inceleme sürdürülüyor.

İfadeler ve belgeler doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletilirken, benzer yöntemlerle başka şirketlerden de rüşvet alınıp alınmadığı araştırılıyor. Savcılığın, belediye ile iş yapan farklı kişi ve kurumların ifadelerine de başvuracağı öğrenildi.

Soruşturmanın seyrine göre siyasi gündemin uzun süre bu iddialarla meşgul olması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.