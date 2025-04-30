Trump'tan İlk 100 Gün Özeti: Ekonomi, Göç ve Çin Mesajları Öne Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk 100 gününü Michigan’daki bir etkinlikte değerlendirdi. Göreve yeniden başlamasının ardından geçen süreçte sınır güvenliği, ekonomik toparlanma ve dış ticaret politikalarında büyük değişimlere imza attıklarını belirten Trump, “Washington'da neredeyse 100 yılın en köklü dönüşümünü başardık” dedi.

Sınır Güvenliğinde Radikal Adımlar

Trump’ın konuşmasında en çok öne çıkan başlık, düzensiz göçle mücadele oldu. Sınırdan yasa dışı geçişlerin neredeyse tamamen durduğunu savunan Trump, “Tüm zamanların en düşük yasa dışı sınır geçişi oranını yakaladık. Yasa dışı göç yüzde 99,99 oranında azaldı” ifadelerini kullandı. Demokrat Parti’yi sınır güvenliği konusundaki ihmalleri nedeniyle sert sözlerle eleştiren Trump, selefi Joe Biden döneminde ABD’ye suç örgütlerinin ve çetelerin kolayca giriş yaptığını iddia etti.

Latin Amerika kökenli bazı çeteleri “yabancı terör örgütü” olarak tanımladıklarını belirten Trump, bu örgüt üyelerinin yakalanıp El Salvador gibi ülkelere gönderildiğini söyledi. Miting sırasında, sınırdan yasa dışı geçiş yapan kişileri gösteren bir video da izletildi.

Çin’e Karşı Sert Ekonomi Vurgusu

Trump’ın gündemindeki bir diğer önemli başlık ise dış ticaret politikalarıydı. Özellikle Çin’e karşı uygulanan yüksek gümrük tarifelerini savunan Trump, bu sayede Amerikan iş gücünün tekrar canlandığını öne sürdü. “Çin yerine Michigan’ı ve Amerika’yı ilk sıraya koyuyorum” diyen Trump, Demokratların Çin’e ekonomik alan açtığını, ancak kendi yönetimiyle bu sürecin tersine döndüğünü ifade etti.

Trump ayrıca, Çin ile tamamen köprülerin atılmadığını da belirtti. Gümrük tarifelerinde 145 seviyesine ulaşıldığını kaydeden Trump, buna rağmen Çin’in hâlâ anlaşma yapma isteği taşıdığını, ancak bu kez adil koşullarda bir ticaret ortaklığı kurulacağını vurguladı.

Ekonomi ve Enflasyon Hedefleri

ABD ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, yüksek faiz oranlarına rağmen enflasyonun gerilediğini söyledi. Bu başarıda kendi politikalarının etkili olduğunu ileri süren Trump, “Fed’in çok da iyi çalışmayan bir personeli olmasına rağmen bu başarıyı elde ettik” diyerek, merkez bankasına yönelik eleştirisini dile getirdi.

Trump, ABD’nin yakın gelecekte “dünya tarihinin en büyük ekonomisine” sahip olacağını savundu. Ücret artışı, düşük enflasyon ve güçlü istihdam hedeflerine ulaşacaklarını belirten Trump, ekonomik büyümenin sürdürülebilir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Demokratlara Yönelik Sert Eleştiriler

Konuşmasının genelinde Demokrat Parti’yi hedef alan Trump, özellikle medya desteği konusundaki adaletsizlikten şikayet etti. “Seçimlerden önce hakkımda yazılan haberlerin yüzde 97’si olumsuzdu, ama halk bunu yutmadı ve kazandık” diyen Trump, seçmenin kendilerine olan güveninin yüksek olduğunu vurguladı.

Öte yandan, ABD’nin sadece başka ülkeler için değil, kendi halkı için de savaşması gerektiğini belirten Trump, “Sonunda kendi ülkesinin çıkarlarını savunan bir başkanınız var” sözleriyle konuşmasını tamamladı.