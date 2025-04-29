Şimşek’ten Net Mesaj: Enflasyonla Mücadelede Kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika’daki temaslarının ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye ekonomisinin mevcut program çerçevesinde istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ve enflasyonu düşürmek adına tüm adımların atılacağını vurguladı. “Ne gerekiyorsa yapacağız” diyerek kararlılığını dile getiren Şimşek, yatırımcılardan gelen geri bildirimlerin de büyük ölçüde olumlu olduğunu belirtti.

ABD Temaslarında Ekonomik Güven Mesajı

New York’ta gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmelerinin verimli geçtiğini aktaran Şimşek, uluslararası finans çevrelerinin Türkiye’nin izlediği ekonomik programa yönelik ciddi destek sunduklarını ifade etti. Programın sürdürülebilirliği konusunda bazı sorularla karşılaştıklarını dile getiren Bakan, bu soruların ağırlıklı olarak iç siyasal dengelerle ve küresel belirsizliklerle ilgili olduğunu söyledi.

Hayat Pahalılığı ile Mücadele ve Reform Süreci

Vatandaşın öncelikli sorununun hayat pahalılığı olduğunu vurgulayan Şimşek, bu çerçevede yapısal reformlarla birlikte dezenflasyon hedeflerinin eş zamanlı yürütüldüğünü kaydetti. Özellikle temel hedefin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, bu sürecin bir kararlılık testi olduğunu söyledi. Siyasi destek noktasında herhangi bir sorun bulunmadığını ve programın arkasında güçlü bir irade olduğunu ifade etti.

Küresel Belirsizlikler ve Türkiye'nin Dayanıklılığı

Şimşek, küresel ekonomide son dönemde sıkça telaffuz edilen “belirsizlik” kavramının önemine değinerek, bu durumun büyüme oranlarında düşüşe neden olabileceğini ancak Türkiye’nin dayanıklılık kapasitesinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye’nin iç talep odaklı büyüme yapısının ve güçlü tüketim dinamiklerinin bu tür dalgalanmalara karşı önemli bir kalkan sağladığını dile getirdi.

Rezervlerdeki Dalgalanma ve Yabancı Sermaye Hareketleri

Son dönemde yaşanan rezerv kaybının büyük bölümünün yurt dışı kaynaklı olduğuna dikkat çeken Şimşek, bunun global sermaye hareketlerinden bağımsız olmadığını belirtti. Türkiye’ye olan yatırım ilgisinin sürdüğünü söyleyen Şimşek, bazı kısa vadeli dalgalanmaların uzun vadeli görünümü gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel Avantajlar ve Yatırım Olanakları

Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesi, genç nüfusu ve Avrupa ile olan yakınlığı sayesinde özellikle Batılı ülkeler ve Asyalı üreticiler açısından cazip hale geldiğini belirten Şimşek, “Türkiye’nin küresel değer zincirlerindeki rolü her geçen gün daha da artıyor” dedi. Yeni dönemde, Türkiye’nin yatırım anlamında daha fazla tercih edileceğini de sözlerine ekledi.

Yeşil Dönüşüm ve Dijital Altyapıya Yatırımlar

Dünya Bankası ile yürütülen iş birliği çerçevesinde 35 milyar dolarlık taahhütlerin bulunduğunu hatırlatan Bakan, özellikle yeşil dönüşüm, yapay zeka ve dijital altyapıya yapılacak yatırımların öncelikli alanlar olduğunu söyledi. Bu stratejik dönüşüm sürecinin uzun vadeli büyümenin temel taşlarını oluşturduğunu da belirtti.

Büyüme ve Enflasyon Dengesi Sağlanacak

Mehmet Şimşek, Türkiye’nin büyümesinin iç talep ağırlıklı olduğunu ve bu yapının küresel yavaşlamaya karşı bir avantaj sunduğunu dile getirerek, “Enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Aynı zamanda büyüme potansiyelini korumaya çalışıyoruz. Türkiye, bu dengeyi sağlayabilecek kapasiteye sahip” açıklamasında bulundu.