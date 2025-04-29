CHP'den Yeni Siyasi Senaryo: Yavaş Cumhurbaşkanı, İmamoğlu Başbakan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında partisinin olası seçim stratejilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun olası bir cezaevi süreci senaryosuna karşı nasıl bir yol haritası izleneceğini net bir şekilde ortaya koydu. Özel’in açıklamasına göre, İmamoğlu’nun hapiste olması halinde cumhurbaşkanı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olacak. Seçim kazanıldığı takdirde ise hızlı bir şekilde parlamenter sisteme geçilecek ve İmamoğlu, başbakanlık görevine getirilecek.

Parlamenter Sistem Vurgusu

Özgür Özel, CHP'nin seçim sonrası ilk hedeflerinden birinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş olacağını belirtti. Bu sistem değişikliğiyle birlikte tarafsız bir cumhurbaşkanının ülkenin başında yer alacağı ve yasamanın güçlü, yürütmenin ise başbakan eliyle yürütüleceği bir yapı öngörülüyor. Özel, bu sürecin toplumun geniş kesimlerinden destek bulabileceğine inanıyor.

İmamoğlu İçerideyken Seçim Kazanılır mı?

En çok dikkat çeken açıklamalardan biri de İmamoğlu’nun tutuklu bulunması hâlinde seçimin kazanılma olasılığıyla ilgiliydi. Özel, “Eğer İmamoğlu içeride olursa, bu halk nezdinde ciddi bir adaletsizlik olarak algılanır ve büyük bir tepkiyle karşılanır. Bu da seçimi %70 oranında kazanmamıza yol açabilir” dedi. Bu açıklamasıyla, seçmenin tepkisel desteğinin sandığa yansıyacağına dair güçlü bir inanç ortaya koydu.

Yavaş İle Güç Birliği

CHP lideri Özel, Mansur Yavaş’ın da bu senaryoda önemli bir figür olduğunu ve halk nezdindeki tarafsız ve güvenilir imajı sayesinde cumhurbaşkanlığı görevine uygun olduğunu söyledi. Seçimi kazandıktan sonra parlamenter sisteme geçiş yapılacağı için Yavaş’ın daha sembolik bir rol üstleneceği, esas icra yetkisinin ise başbakanlık görevinde olacak İmamoğlu’nda toplanacağı belirtiliyor.

Seçim Kampanyası Detayları

Özgür Özel, olası bir seçimde tüm parti örgütlerinin sahada aktif rol alacağını ifade etti. Özel’in açıklamasına göre kendisi Türkiye’nin farklı illerinde mitinglere katılacak, Mansur Yavaş ise başka şehirlerde yürütülecek kampanyalarda halkla buluşacak. CHP’nin milletvekilleri ve grup başkanvekilleri de bu süreçte aktif olacak ve seçim stratejisi eşgüdüm halinde yürütülecek.

Yargı ve Siyaset İlişkisi

Özel, açıklamalarında siyasi figürlerin yargı eliyle siyasetin dışına itilmesinin demokrasiye zarar verdiğini vurguladı. İmamoğlu’na yönelik tutuklama kararının, halkın iradesine müdahale anlamına geleceğini ve bunun siyasi karşılığının ağır olacağını dile getirdi. Bu süreçte CHP'nin hukuk çerçevesinde ancak kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı.

Seçimden Sonraki Adımlar

Seçim kazanıldığı takdirde, CHP’nin ilk işi olarak yeni bir anayasa ile parlamenter sisteme geçişi sağlamak olacağını belirten Özel, bu adımın toplumsal mutabakatla yapılacağını ifade etti. Ardından yapılacak bir meclis seçiminde, güçlü bir başbakanlık yapısının kurulacağını ve Ekrem İmamoğlu’nun bu görevi üstleneceğini söyledi.