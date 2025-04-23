Türkiye 23 Nisan’ı Coşku, Gurur ve Çocukların Neşesiyle Kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde büyük bir heyecan ve gururla kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenler, çocukların sevinci, protokol üyelerinin katılımı ve anlam yüklü mesajlarla hafızalara kazındı.

Meclis'te Tören, Anıtkabir'de Saygı

Resmi törenlerin ilki sabah saatlerinde TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanlar ve milletvekillerinden oluşan kalabalık bir protokol heyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine yürüyerek saygı duruşunda bulundu.

Misakımilli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Kurtulmuş, yazdığı mesajda milli egemenliğe bağlılık vurgusu yaparak Cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokrasi ve hukuk devleti idealini büyütme kararlılıklarını yineledi.

Bakan Tekin ve Öğrencilerden Anlamlı Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 23 Nisan dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilerle birlikte Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı notta, çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirme azmiyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Anadolu’nun Dört Bir Yanında Renkli Törenler

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü’nün Adalet İlkokulu öğrencileri için düzenlediği sürpriz kutlama duygusal anlara sahne oldu. Görevli polislerin çocuklara pasta ikram ettiği törende, eğitim köpeği “Oniks”in gösterisi de büyük ilgi gördü.

Gaziantep’te düzenlenen törende temsili olarak valilik koltuğuna oturan 10 yaşındaki Muhammet Furkan Aksoy’un yaptığı konuşma büyük beğeni topladı. Minik Vali, okul servisleri ve çevre projeleri hakkında yetkililerden bilgi alarak dikkat çekici mesajlar verdi.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da Geleneksel Gösteriler

Şanlıurfa’da düzenlenen törenlerde öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterileri ve şiirler ilgiyle izlendi. Kahramanmaraş’ta ise Trabzon Caddesi’ndeki törenin ardından öğrenciler MADO Kadriye Kanbur İlkokulu’nda dans gösterileri sundu. Adıyaman’da Valilik bahçesindeki resmi törenin ardından etkinlikler spor salonunda devam etti.

Malatya, Kilis ve İstanbul’dan Bayram Görüntüleri

Malatya’da temsili vali olarak koltuğa oturan bir ilkokul öğrencisi, çocukların bu özel günde yönetim kadrolarında sembolik olarak yer almasının önemini vurguladı. Kilis’te şiirlerle ve öğrenci gösterileriyle renklendirilen törende protokol üyeleri de coşkuya eşlik etti. İstanbul Havalimanı’nda ise yolcular için bando gösterisi düzenlendi, çocuklara bayrak ve şekerleme dağıtıldı. Yurt dışından gelen turistler bu anlamlı güne tanıklık ederek coşkuyu cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Bayramın Evrensel Mesajı: Umut ve Birlik

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un ve Bakan Tekin’in mesajlarında ortak bir vurgu yer aldı: 23 Nisan sadece Türkiye çocuklarının değil, dünyanın tüm çocuklarının barış, mutluluk ve hak ettiği bir geleceğe olan özlemine ses veriyor. Milli egemenlik ve çocuklara duyulan sevginin harmanlandığı bu özel gün, Türkiye’nin geleceğe olan inancının bir simgesi olarak bir kez daha yüreklerde yer buldu.