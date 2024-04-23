Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu tarihi ziyaret, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalanması için önemli bir fırsat olarak görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat’a vardığında havaalanında resmi törenle karşılandı. Ardından Irak Başbakanı Muhammed Şia' El-Sudani ile Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmeler sonucunda, iki ülke arasında 26 işbirliği anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Sudani, "Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ve "Stratejik Çerçeveye İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzalayarak işbirliği için güçlü bir temel oluşturdular. Bu anlaşmalar, su kaynaklarının yönetimi ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını kapsıyordu.

Bunların yanı sıra, pek çok farklı alanda imzalanan mutabakat zaptları, iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelini gösterdi. Örneğin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Irak Ticaret Odaları Federasyonu arasında ticaret ve ekonomik işbirliği için bir mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri ile Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Milli Kütüphanesi ve Arşivi arasında da işbirliği zaptı imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sünni Vakfı Divanı arasında İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanırken, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Irak Savunma Sanayii Komisyonu arasında Savunma Sanayii Alanında Stratejik İşbirliği Mutabakat Zaptı da imzalandı. Bu anlaşmalar, dini ve savunma alanlarında ortaklıkların geliştirilmesi için zemin hazırladı.

Eğitim, sağlık, iletişim ve medya gibi alanlarda da anlaşmalar imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında Askeri Eğitim İşbirliği ve Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzalanarak, savunma ve sağlık alanlarında ortak eğitim ve işbirliği konuları gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Elektrik Bakanlığı arasında da enerji alanında işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı.

İçişleri Bakanlıkları arasında Güvenlik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanarak, güvenlik ve kamu düzeni konularında ortak çaba gösterileceği belirtildi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı da imzalanarak, sağlık sektöründe bilgi ve kaynak paylaşımı için işbirliği planlandı.

Turizm alanında da Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler güçlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı arasında Turizm Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı ile Irak Dışişleri Bakanlığı Dış Hizmetler Enstitüsü arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı da imzalanarak, diplomasi ve dış ilişkiler alanlarında işbirliği teşvik edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Irak Ulusal Yatırım Komisyonu arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması da imzalanarak, ekonomik ve sanayi yatırımları teşvik etmek için önemli bir adım atıldı. Gençlik ve spor alanında ise Türkiye ile Irak arasındaki gençlik ve spor bakanlıkları arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bu anlaşmaların yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Irak Tarım Bakanlığı arasında Türkiye-Irak Tarım Çalışma Grubu 2024-2025 Dönemi Eylem Planı imzalanarak, tarım sektöründe ortak çalışmaların ve projelerin temelleri atıldı.

Toplamda 26 anlaşmanın imzalandığı bu ziyaret, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliği için büyük bir adım oldu. İki ülke arasındaki bu anlaşmalar, bölgesel işbirliği, ekonomik kalkınma ve istikrar için önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, kültürel bağların güçlendirilmesi ve ticari ilişkilerin artırılması için de önemli bir fırsat oluşturdu.