UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinin ikinci maçında Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki mücadele, futbol tutkunlarını adeta ekranlara kilitleyecek bir gerilimle geçti. İstanbul'un Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, İsmail Kartal'ın önderliğindeki Fenerbahçe ile Jose Luis Mendilibar'ın çalıştırdığı Olympiakos arasında birbirinden çekişmeli anlara sahne oldu.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe, rövanşı kendi sahasında alma avantajına sahipti. Maçın başında hızlı bir golle öne geçen Fenerbahçe, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Bu gol, ev sahibi takımın umutlarını artırdı ve ilk yarıyı önde tamamlamasını sağladı.

Ancak ikinci yarıda Olympiakos'un baskılı oyunu karşısında Fenerbahçe, aradığı golü bulamayarak uzatma dakikalarına gitmek zorunda kaldı. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca maç, penaltı atışlarına gitti. Heyecanın dorukta olduğu penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Bonucci'nin kaçırdığı penaltı, Olympiakos'a avantaj sağladı. Sonunda 3-2'lik skorla Yunan ekibi, yarı finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin Avrupa macerasına son verdi.

Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final turuna yükselen Olympiakos, bir üst tura çıkma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Fenerbahçe ise Avrupa macerasını bu sezon burada noktalarken, taraftarlarını bir hayal kırıklığıyla baş başa bıraktı. Yarı final mücadelelerinin heyecanı ise futbolseverlerin merakla beklediği bir sonraki aşamayı oluşturuyor.