BluTV’nin popüler dizisi "Prens", ikinci sezonuyla seyircilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümlerinde, Hercai'deki performansıyla uluslararası üne kavuşan Ebru Şahin de yer alıyor.

1994 doğumlu olan Ebru Şahin, İstanbul'da dünyaya geldi. Hercai'deki başarılı çıkışından sonra, birçok yapımcının gözdesi haline gelen Şahin, Savaşçı, İstanbullu Gelin, Yasak Elma, Hercai, Destan ve Yüzyıllık Mucize gibi dizilerde de rol aldı. Şahin, şimdi ise "Prens" dizisinin ikinci sezonuna katılan yeni yüzlerden biri.

Prens dizisinin sürprizlerle dolu dördüncü bölümü 23 Nisan Salı günü saat 19.00'da BluTV'de yayınlanacak. İzleyicileri kahkahaya boğan bu komedi dizisinin ikinci sezonunun dördüncü bölümünde, merakla beklenen yeni isimler ekran karşısına çıkacak.

Ebru Şahin, Zeynep Tuğçe Bayatlı ve Engin Benli'nin yer aldığı bu bölümde, İsveç'e kadar uzanan Prens ve Kaptan Van Dijk'in heyecan dolu maceralarını izleyeceğiz.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında, Türkiye’nin ilk yerleşik 'Virtual Production' stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen bu eğlenceli tarihi komedi dizisi, ikinci sezonuyla BluTV'de yayınlanmaya devam ediyor.