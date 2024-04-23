"Bir Sevdadır" Dizisinin 12. Bölümü Çarşamba Günü TRT 1'de

TRT 1'in sevilen dizisi "Bir Sevdadır", derin hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla 24 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de on ikinci bölümüyle izleyicileri ekran başına davet ediyor. Bu bölümde aile bağları ve beklenmedik olaylarla dolu bir serüven bizleri bekliyor.

Büyük Bir Çatışma ve Duygusal İkilemler

Yeni bölümde Gülender ve İshak Ali, torunlarının konaktan ayrıldığını öğrendiklerinde derin bir üzüntü yaşar. Yasin, Yeşil ve çocuklar hakkındaki gerçekleri öğrenmiştir, ancak anne ve babasının çocuklara olan sevgisi nedeniyle ikileme düşer. Rukiye, Yasin'i bu gerçekleri açıklamaya zorlar, ancak Yasin, ailenin tekrar üzülmesinden endişe duyduğu için zor bir karar vermek zorunda kalır.

Yeşil Konağı Terk Ediyor

Yeşil, olaylar daha da karışmadan Bıçakçı Konağını terk etmeye karar verir. Çocuklarını alarak gece vakti kimseye haber vermeden konaktan çıkar. Yeniden bir araya gelen Yeşil, Cemile ve Ayça, yeni bir hayat kurmayı planlar.

Hasret ve Ünal'dan Sürpriz Hamleler

Bu arada, Gülender, Yasin'den torunlarını geri getirmesini isterken, Yasin, Ersin'in bıraktığı notları bulur ve geçmişe dair ipuçlarıyla karşılaşır. Menevşe, Tufan'ın sözlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Tufan, Menevşe'yi kaybetmemek için ailesini karşısına almayı düşünürken, Hasret, bu ilişkiye karşı olduğunu açıkça göstererek beklenmedik bir hamle yapar. Ünal ise olayları sinsice izleyerek tam zamanında harekete geçer ve Yeşil ile yüzleşir.

Tüm bu karmaşık ilişkiler ve duygusal fırtınalarla dolu "Bir Sevdadır" dizisinin yeni bölümü, 24 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında. Kaçırmayın!