Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Pendikspor'u 4-1'lik bir galibiyetle mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu zaferle sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 14. kez kazanarak kendi rekorunu tekrar etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, Okan Buruk'un yönettiği Galatasaray ile İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Pendikspor karşı karşıya geldi. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun düdüğünü çaldığı maçta Galatasaray, 4 gol atarak rakibini farklı bir skorla yendi.

Galatasaray'ı zafere taşıyan goller, 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Dries Mertens ve 90+6. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu tarafından kaydedildi. Pendikspor'un tek golü ise 85. dakikada Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi, attığı golle sarı-kırmızılı formayla 50. golüne ulaşırken, Dries Mertens bir gol ve bir asistle maçta öne çıkan isimlerden oldu.

Bu galibiyetle Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait olan üst üste kazanma rekorunu tekrarladı. Geçen sezon Süper Lig'in 12. ve 25. haftaları arasında üst üste 14 maç kazanarak Beşiktaş'a ait rekoru kıran sarı-kırmızılılar, bu başarılarını yeniden yakaladı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de son 21 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonda evinde oynadığı 17 maçı da kazanarak güçlü performansını sürdürdü. Ayrıca, Galatasaray, Süper Lig'de kendi sahasında oynadığı son 34 maçta yenilgi yaşamadı.