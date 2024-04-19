Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'na katılmak üzere Washington'a gitti ve enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Şimşek, aylık enflasyonun düşmeye başladığını ve yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşeceğini belirtti. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarına devam eden Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün düzenlediği Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye'nin politika önceliklerini açıkladı.

Şimşek, Orta Vadeli Plan'ın güçlü ve güvenilir bir çerçeveye sahip olduğunu ve fiyat istikrarını, kamu maliyesi disiplinini yeniden sağlamanın yanı sıra diğer makroekonomik zorlukları ele almayı amaçladığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin ana ticaret ortaklarının büyüme beklentilerindeki iyileşmenin dış talebi destekleyeceğini ve cari açığın program hedeflerinin ötesinde daraldığını belirtti.

Enflasyonun düşürülmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Şimşek, bu yönde atılan adımların işaretlerini gözlemlediklerini ancak yıllık bazdaki düşüş eğilimini 2026 yılına kadar göreceklerini söyledi. Ayrıca, yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısının olumlu yönde değiştiğini ve artık programın sürekliliğine dair şüphelerin azaldığını belirtti.

Programın sonuçlarını almak için siyasi istikrarın önemli olduğunu belirten Şimşek, Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığına ve özel sektörün canlılığına vurgu yaptı. Yeşil dönüşümün Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Şimşek, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve rekabet gücünün artırılması için yeşil yatırımların destekleneceğini ifade etti.