Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili yargılanan 13 sanık için mahkeme kararını verdi. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda görülen davanın 20. duruşmasında sanıklardan 9'u 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralılar ve avukatlar katıldı. Duruşma, mahkemeye sunulan belgelerin okunmasıyla başladı ve ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay, Turgut Kurt'a 16 yıl 3 ay, Nihat Aslan'a 15 yıl, Özkan Polat'a 13 yıl 9 ay, Tevfik Baran Önder'e 10 yıl, Levent Meriçli, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya'ya 9 yıl 2'şer ay, Nizamettin Aras'a ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Levent Kaytan, Burhan Ortancıl, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çubuk ise beraat etti.

Mahkeme ayrıca, Karasu, Kurt, Aslan ve Polat'ın verilen hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Bu tren kazası, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu meydana gelmişti. Kazada 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede, kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çubuk'un "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davanın ilerleyen süreçlerinde, bilirkişi raporları ve değerlendirmeler sonucunda sanık sayısı arttı ve 9 Eylül 2022'de soruşturma genişletildi. Bu kapsamda, Mümin Karasu, Levent Meriçli, Nihat Aslan ve diğer sanıklar hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mümin Karasu, 10 Ekim 2022'de tutuklanmış, ancak Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 Kasım 2022'de yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti. Davanın 17. duruşmasında Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan 13 sanığın tamamının cezalandırılmasını istemişti.