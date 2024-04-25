Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere yönelik bir soruya yanıt verdi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda meydana gelen büyük yıkım ve can kayıplarını vurgulayarak, Türkiye'nin artık İsrail ile yoğun ticari ilişkileri sürdürmediğini belirtti ve "O iş bitti" dedi.

Basın toplantısı, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye'ye yaptığı üç günlük ziyaretin son durağı olan Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere kürsüye çıktı. Bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'e yönelik sık sık sert eleştirilerde bulunduğu halde ticari ilişkileri sürdürüp sürdürmediklerini sordu. Erdoğan, "İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Bunu da kısa bir süre önce Dışişleri Bakanım açıkladı." yanıtını verdi.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısının 45 bini bulduğunu, yaralı sayısının ise 75 bini aştığını söyledi. Gazze'nin büyük bir yıkım yaşadığını, tüm binaların yerle bir olduğunu ve çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivil kayıpların çok yüksek olduğunu ifade etti. Ayrıca, yaralıların bir kısmının Türkiye'de tedavi gördüğünü belirtti. Erdoğan, Batı ülkelerinin büyük ölçüde İsrail'i desteklediğini ve Gazze'nin bu saldırılar karşısında eşit şartlara sahip olmadığını vurguladı. Rehinelerin takası konusunda çalışmaların devam ettiğini ve başarılı olmayı umduklarını ekledi.

Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından söz alarak, Almanya'nın İsrail-Filistin meselesine yaklaşımını anlattı. Steinmeier, basın mensubunun İsrail ile ilgili sorusunda yer alan iddiaların Almanya'nın görüşü olmadığını, Almanya'nın uluslararası mahkemelerde kendi duruşunu savunduğunu söyledi. Steinmeier, Almanya'nın geçmişteki saldırılardan ders aldığını ve benzer olayların tekrarlanmaması için çaba sarf ettiğini belirtti. Almanya'daki saldırılarla ilgili adaletin sağlanacağını ifade etti ve Solingen'deki saldırının yıldönümünde yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, bu tür saldırıların önlenmesi için Almanya'nın gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

Basın toplantısı, Türkiye ve Almanya'nın farklı konulardaki ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan görüşmelerin ardından, iki liderin basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.