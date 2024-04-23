Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a resmi bir ziyarette bulunarak, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile bir dizi kritik görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda derinleştirilmesi ve bölgesel güvenlik meselelerinde işbirliğinin artırılması açısından büyük önem taşıyordu.

Erdoğan'ın Bağdat Ziyareti: Resmi Törenle Karşılama

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer üst düzey yetkililer karşıladı. Karşılama töreni, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin önemini vurgulayan resmi bir atmosferde gerçekleşti.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler masaya yatırıldı. Terörle mücadele, Gazze'deki durum, İsrail-Filistin çatışması ve İran ile Irak arasındaki ilişkiler gibi konuların yanı sıra, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı Irak'tan beklentileri de tartışıldı. Erdoğan, PKK'nın Irak topraklarından tamamen temizlenmesi gerektiğini ve bu konuda Türkiye'nin tam destek vereceğini ifade etti.

Irak Başbakanı ile Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari bağları güçlendirmeyi amaçlayan, bölge halklarının yararına olacak önemli bir girişim olarak değerlendirildi. Anlaşmanın imzalanmasından sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan es-Sudani, Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgeye istikrar ve güvenlik getireceğini ve halkların birbirini daha iyi anlamasına katkı sağlayacağını söyledi.

Terörle Mücadelede Ortak İşbirliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmede terörle mücadelede ortak hareket etmenin önemini vurguladı. Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının sonlanması için işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya vardılar. Başbakan es-Sudani, Irak topraklarının hiçbir şekilde komşu ülkelere karşı kötü niyetle kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Irak'ın iklim değişikliği ve su kriziyle mücadelede Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Gazze'deki Durum ve Bölgesel İstikrar

Görüşmelerde Gazze'deki durum ve İsrail-Filistin çatışması da önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Erdoğan, Gazze'deki İsrail saldırılarının son bulması için İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, İsrail-İran ekseninde yaşanan gelişmelerin Filistin'deki zulmü gölgelediğini belirterek, tüm tarafları gerilimi artırıcı eylemlerden kaçınmaya çağırdı. Başbakan es-Sudani de Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini ve İslam dünyasının bu konuda birlikte hareket etmesinin önemine değindi.

Erbil Ziyareti ve Türkmenlerin Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında ikinci durağı Erbil oldu. Burada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile Bağdat arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşması gibi konular ele alındı. Bu görüşmeler, Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel istikrar için önemli adımların atılmasına zemin hazırladı.

Su Krizi ve Ortak Çözümler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde Irak'ın yaşadığı su krizi ve kuraklık konusuna da dikkat çekti. İklim değişikliği ve su sorunları, Türkiye'nin ve tüm dünyanın karşı karşıya olduğu önemli bir sorun olarak vurgulandı. Erdoğan, bu konuda ortak çözümler geliştirmek ve işbirliği yapmak için Türkiye'nin hazır olduğunu belirtti.

Bu kritik ziyaret, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik, ticari, güvenlik ve siyasi işbirliği konularında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadelede ortak işbirliği, bölgesel istikrar ve güvenlik için atılan önemli adımlar arasında yer aldı.