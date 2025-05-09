Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik koşullarının kötüleştiğini belirterek Türk vatandaşlarına Sudan’a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Mevcut durumda ülkede bulunanlara ise dikkatli ve temkinli olmaları tavsiye edildi.

Bakanlık, sosyal medya ve resmi kanallardan yaptığı açıklamada, sadece zorunlu hallerde Sudan’a gidilmesi gerektiğini vurguladı. Halihazırda ülkede olan vatandaşların, imkanlar doğrultusunda en kısa sürede ayrılmaları önerildi.

Tahliye için alternatif ulaşım yolları paylaşıldı

Açıklamada, Port Sudan’dan kalkan sınırlı sayıdaki ticari uçuşların yanı sıra kara ve deniz yoluyla ülkeden ayrılma seçeneklerinin değerlendirilebileceği aktarıldı. Güvenli tahliye için bireysel planlamaların yapılması gerektiği belirtildi.

Vatandaşlara iletişim bilgileri hatırlatıldı

Bakanlık, Sudan’daki gelişmelerin Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak takip edilmesini istedi. Acil durumlar için +249 90 094 2738 numaralı büyükelçilik hattı ile +90 312 292 29 29 numaralı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin kullanılabileceği bildirildi.