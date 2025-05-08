İstanbul Adliyesi önünde 31 Ocak'ta yaşanan gerginliğe ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara’nın da bulunduğu 26 kişi hakkında iddianame hazırlayarak mahkemeye gönderdi.

Soruşturma, Ekrem İmamoğlu’nun ifade vermek üzere adliyeye geldiği gün yaşanan arbede sonrasında başlatıldı. İddianamede, toplanan grubun kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen dağılmadığı ve güvenlik hattına mukavemet gösterdiği öne sürüldü.

Polis yaralandı, kamu malı zarar gördü

İddianamede yer alan tespitlere göre, yaşanan arbede sırasında bir polis memuru ikinci derece kemik kırığıyla yaralandı. Ayrıca, Emniyet Müdürlüğü’ne ait 12 kalkan ve 2 kask zarar gördü. Kalkanların maliyeti 1920 avro, kaskların ise 4 bin TL olarak raporlandı.

Suçlamalar çok yönlü

Savcılık, şüphelilerin birlikte hareket ettiklerini ve olayın büyüklüğü nedeniyle bireysel eylemlerin ayrı ayrı tespit edilemediğini belirtti. İddianamede “görevi yaptırmamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş”, “kasten yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından her biri için 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava dosyası, yargılamanın yapılması amacıyla Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.