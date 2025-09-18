Dolar
Buzağı Desteği Ne Zaman Ödenecek? 2025 Başvuruları Başladı, İşte Tarihler

Buzağı Desteği Ne Zaman Ödenecek? 2025 Başvuruları Başladı, İşte Tarihler

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 buzağı desteği başvurularını açtı. Ödemeler Mayıs ayında hesaplara geçecek.

Yayınlanma
14
Buzağı Desteği Ne Zaman Ödenecek? 2025 Başvuruları Başladı, İşte Tarihler
Okunma Süresi: 1 dk

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştiricilere sağlanan buzağı destek ödemeleri için 2025 takvimi netleşti. Yılda iki dönem yapılan destek başvuruları kapsamında, üreticiler için hem ödeme tarihleri hem de başvuru şartları duyuruldu.

2025 yılı 1. dönem başvuruları 1 Eylül’de başladı ve 1 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, yetiştiricilerin üyesi oldukları birlikler aracılığıyla ya da doğrudan bağlı bulundukları il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapılabilecek.

Bakanlık açıklamasına göre, başvuruların değerlendirilmesinin ardından ödemeler Mayıs 2026’da yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak.

Her bir buzağı için ödenecek destek tutarı 1000 TL olarak belirlendi. Ödeme yapılabilmesi için buzağıların TÜRKVET sisteminde kayıtlı olması ve en az 120 gün (4 ay) yaşamış olması gerekiyor.

