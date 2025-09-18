Dolar
41,3152 %0,24
Euro
48,6900 %0,44
Gram Altın
4.836,38 % -0,42
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel TUS 2. Dönem Sonuçları Açıklandı! Peki Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

TUS 2. Dönem Sonuçları Açıklandı! Peki Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

TUS 2. dönem sonuçları açıklandı. Ancak tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tarihler ÖSYM’nin duyurusuyla netleşecek.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
TUS 2. Dönem Sonuçları Açıklandı! Peki Tercihler Ne Zaman Başlayacak?
Okunma Süresi: 1 dk

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (TUS) ikinci dönem heyecanı devam ediyor. 11 Eylül 2025’te açıklanan sonuçların ardından gözler şimdi ÖSYM’nin yayınlayacağı tercih kılavuzuna çevrildi.

Binlerce tıp fakültesi mezunu, aldıkları puanlarla hayalini kurdukları uzmanlık dallarına adım atmak için tercih sürecini bekliyor. Ancak ÖSYM, henüz TUS 2. dönem tercih kılavuzunu erişime açmadı.

Kılavuz yayınlandıktan sonra, tercih tarihleri, kontenjanlar ve taban puanlar belli olacak. Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin yanı sıra üniversiteler ve vakıf üniversitelerinin kontenjanları da ayrıca ilan edilecek.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, tercihlerin sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor. Ancak kesin takvim için adayların ÖSYM’nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

#Ösym
#Tus2025
#Tıptauzmanlık
#Tus2dönem
#Tussonuçları
Burs Hesaplara Geçiyor! İOKBS Ödemeleri Hangi Tarihte Yatacak?
Burs Hesaplara Geçiyor! İOKBS Ödemeleri Hangi Tarihte Yatacak?
#Genel / 18 Eylül 2025
Buzağı Desteği Ne Zaman Ödenecek? 2025 Başvuruları Başladı, İşte Tarihler
Buzağı Desteği Ne Zaman Ödenecek? 2025 Başvuruları Başladı, İşte Tarihler
#Genel / 18 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
17 Eylül Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numaralar
17 Eylül Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: İşte Kazandıran Numaralar
Genel
FED Faiz Kararı Öncesi Piyasalar Alarmda: Altın, Dolar ve Borsada Ne Olacak?
FED Faiz Kararı Öncesi Piyasalar Alarmda: Altın, Dolar ve Borsada Ne Olacak?
18 Yaş Altına Sürpriz Kısıtlama! ChatGPT’de Yeni Güvenlik Dönemi
18 Yaş Altına Sürpriz Kısıtlama! ChatGPT’de Yeni Güvenlik Dönemi
Sümeyye Boyacı Kimdir? Azmin Sembolü
Sümeyye Boyacı Kimdir? Azmin Sembolü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ile Görüştü
MasterChef Türkiye Ödül Oyununu Hangi Takım Kazandı? | 18 Eylül Perşembe
MasterChef Türkiye Ödül Oyununu Hangi Takım Kazandı? | 18 Eylül Perşembe
TEKNOFEST 2025, Yoğun Katılımla Devam Ediyor
TEKNOFEST 2025, Yoğun Katılımla Devam Ediyor
Ali Koç, TFF'yi Ziyaret Etti
Ali Koç, TFF'yi Ziyaret Etti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft