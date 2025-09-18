TUS 2. Dönem Sonuçları Açıklandı! Peki Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (TUS) ikinci dönem heyecanı devam ediyor. 11 Eylül 2025’te açıklanan sonuçların ardından gözler şimdi ÖSYM’nin yayınlayacağı tercih kılavuzuna çevrildi.

Binlerce tıp fakültesi mezunu, aldıkları puanlarla hayalini kurdukları uzmanlık dallarına adım atmak için tercih sürecini bekliyor. Ancak ÖSYM, henüz TUS 2. dönem tercih kılavuzunu erişime açmadı.

Kılavuz yayınlandıktan sonra, tercih tarihleri, kontenjanlar ve taban puanlar belli olacak. Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin yanı sıra üniversiteler ve vakıf üniversitelerinin kontenjanları da ayrıca ilan edilecek.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, tercihlerin sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor. Ancak kesin takvim için adayların ÖSYM’nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.