18 Yaş Altına Sürpriz Kısıtlama! ChatGPT’de Yeni Güvenlik Dönemi

Dünya genelinde yüz milyonlarca kişinin kullandığı yapay zekâ sohbet botu ChatGPT, yeni bir döneme giriyor. OpenAI, uygulamanın daha güvenli hale getirilmesi için yaş temelli kısıtlamalar getireceğini duyurdu.

Yeni dönemde ChatGPT, kullanıcıların yaşını otomatik olarak tahmin eden bir sistem geliştirdi. Eğer sistem bir kişinin 18 yaşın altında olduğunu belirlerse, sohbet botu daha kontrollü ve güvenli bir deneyim sunacak.

OpenAI CEO’su Sam Altman, güvenlik sisteminin kullanım biçimlerine göre devreye gireceğini, şüpheli durumlarda ise varsayılan olarak “18 yaş altı” modunun çalışacağını açıkladı.

Bu modda, özellikle flört içerikli diyaloglar veya intihara teşvik edebilecek konuşmalar tamamen engellenecek. Ebeveyn kontrolünün de bu ay içinde devreye alınması planlanıyor.

Şirket, böylece hem çocukların güvenliğini sağlamayı hem de yetişkin kullanıcılara daha özgür bir deneyim sunmayı hedefliyor.