Süper Lig'de 17'nci Haftanın Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 17'nci haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. 20-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan maçlar için belirlenen hakemler, futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Bu hafta, Türk futbolunun önemli takımları arasında geçecek olan rekabetin yanı sıra, hakemlerin performansı da dikkatle izlenecek.

20 Aralık Cumartesi Maçları

17'nci hafta maçlarının ilk günü olan 20 Aralık Cumartesi günü, Tümosan Konyaspor ile Zecorner Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Tolga Güldibi görev alacak. Maçın başlama saati 14.30 olarak belirlendi. Günün ilerleyen saatlerinde, İkas Eyüpspor, Fenerbahçe'yi saat 17.00'de ağırlayacak. Bu maçta hakem Ali Yılmaz, futbolseverlerin karşısında olacak. Akşam saatlerinde ise Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, saat 20.00'de mücadele edecek. Bu önemli karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın olarak belirlendi.

21 Aralık Pazar Maçları

Pazar günü, Corendon Alanyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasındaki maç saat 14.30'da başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe tarafından yönetilecek. Aynı gün, saat 20.00'de Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Bu maçta hakem Yasin Kol, maçın yönetiminden sorumlu olacak. Pazar akşamının öne çıkan bir diğer karşılaşması ise Galatasaray ile Kasımpaşa arasında gerçekleşecek. Bu maçta hakem Alper Akarsu, görev alacak.

22 Aralık Pazartesi Maçları

Haftanın son gününde 22 Aralık Pazartesi, RAMS Başakşehir FK ile Gaziantep FK arasında yapılacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Aynı akşam, saat 20.00'de Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve bu maçın hakemi Halil Umut Meler olacak.

Bu haftaki karşılaşmalar, Süper Lig için kritik öneme sahip olacak. Takımların performansları kadar, hakemlerin yönetimleri de maçların seyrini etkileyecek. Futbolseverler, belirlenen hakemlerin maçlardaki performanslarını merakla takip edecek.