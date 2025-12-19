Dolar
42,8148 %0.19
Euro
50,2749 %0.16
Gram Altın
5.965,81 % 0,17
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel ATM’den Para Çekme Limiti Yükseliyor: Yeni Dönem 1 Ocak 2026’da Başlıyor!

ATM’den Para Çekme Limiti Yükseliyor: Yeni Dönem 1 Ocak 2026’da Başlıyor!

1 Ocak 2026'dan itibaren bankalar, ATM'leri şube içi ve dışı olarak ayırıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte şube içi ATM'lerden günlük 50 bin TL üzeri komisyonsuz para çekme imkanı sunulacak. Güvenlik, limit ve komisyon uygulamaları tamamen değişiyor.

Yayınlanma
Güncellenme
14
Abone Ol google news
ATM’den Para Çekme Limiti Yükseliyor: Yeni Dönem 1 Ocak 2026’da Başlıyor!
Okunma Süresi: 2 dk

Milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren önemli bir değişiklik yolda. 1 Ocak 2026 itibarıyla özel bankalar, ATM'lerde para çekme limitlerini artırmaya hazırlanıyor. Yeni sistemle birlikte şube içi ve şube dışı ATM’ler ayrımı resmen başlıyor.

Yeni ATM Düzeni Nedir?

Bankalar, ATM’leri artık ikiye ayıracak:

Şube İçi ATM’ler: Banka şubelerinin içinde ya da hemen yanında bulunan cihazlar

Şube Dışı ATM’ler: Cadde, AVM, toplu taşıma noktaları (metro, otogar vb.) gibi alanlarda bulunan cihazlar

Bu ayrım çekebileceğiniz para limitini, komisyonu ve işlem güvenliğini doğrudan etkileyecek.

Günlük Para Çekme Limiti Ne Kadar Olacak?

Şube İçi ATM’lerde:
Günlük komisyonsuz para çekme limiti 50.000 TL’nin üzerine çıkacak.
Yüksek meblağlı işlemler için daha uygun kabul ediliyor.

Şube Dışı ATM’lerde:
Daha düşük limitler olacak (örneğin 10.000 – 20.000 TL civarı).
Yüksek tutarlar için ek komisyon uygulanabilir.

Bu Değişikliğin Sebebi Ne?

Güvenlik:
Şube içi ATM’lerde güvenlik kameraları, personel desteği ve düşük riskli ortam sayesinde yüksek miktarlı işlemler daha güvenli.

Operasyonel Kolaylık:
ATM para dolumları şubede kolayca yapılıyor, bu da nakit tedariğini hızlandırıyor.

Artan Nakit İhtiyacı:
En büyük banknot olan 200 TL’nin alım gücünün azalması ve Merkez Bankası’nın yeni banknot çıkarmaması, ATM’lerdeki nakit tüketimini artırdı.

Komisyon Uygulaması Ne Olacak?

Şube içi ATM’lerde yüksek tutarlarda komisyonsuz işlem imkanı sağlanacak.

Şube dışı ATM’lerde ise yüksek miktarlar için komisyon uygulanması gündemde.

Ne Zaman Başlıyor?

Resmi başlangıç tarihi: 1 Ocak 2026

Bazı bankalar bu uygulamaya şimdiden geçti bile.

Kısaca Özet:

ÖzellikŞube İçi ATMŞube Dışı ATM
Günlük Para Çekme Limiti50.000 TL ve üzeri10.000–20.000 TL arası
GüvenlikYüksekOrta/Düşük
KomisyonYok (yüksek tutarda bile)Olabilir
ErişimŞube mesai saatlerinde7/24 (lokasyona bağlı)

Uyarı:

Bankanızın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden şube içi/dışı ATM ayrımını ve limit bilgisini kontrol etmeniz önerilir.

Bu değişiklik, özellikle yüksek nakit çeken bireyler ve işletmeler için oldukça önemli hale gelecek.

#2026 Düzenlemesi
#Atm
#Bankacılık
#Bankalar
#Ekonomi
#Finans
#Komisyonsuz İşlem
#Nakit İşlemleri
#Para Çekme Limiti
#Şube İçi Atm
#Yeni Yıl Düzenlemesi
Ezgi Eyüboğlu Hakkında Merak Edilenler
Ezgi Eyüboğlu Hakkında Merak Edilenler
#Magazin / 19 Aralık 2025
TİGAD'dan Şanlıurfa Valisi Şıldak'a Ziyaret
TİGAD'dan Şanlıurfa Valisi Şıldak'a Ziyaret
#Teknoloji / 19 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar
Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar
Genel
Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı
Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı
Süper Lig'de 17'nci Haftanın Hakemleri Açıklandı
Süper Lig'de 17'nci Haftanın Hakemleri Açıklandı
İş Arayanların Maaş Beklentisi Arttı
İş Arayanların Maaş Beklentisi Arttı
ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer Hakkında Müebbet Hapis Talebi
ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer Hakkında Müebbet Hapis Talebi
Eser Gökhan Küçükerol Neden Gözaltına Alındı?
Eser Gökhan Küçükerol Neden Gözaltına Alındı?
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Ünlü İsimler Gözaltına Alındı
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Ünlü İsimler Gözaltına Alındı
OpenAI, ChatGPT için Yeni Uygulama Dizini'ni Kullanıma Sundı
OpenAI, ChatGPT için Yeni Uygulama Dizini'ni Kullanıma Sundı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft