ATM’den Para Çekme Limiti Yükseliyor: Yeni Dönem 1 Ocak 2026’da Başlıyor!

Milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren önemli bir değişiklik yolda. 1 Ocak 2026 itibarıyla özel bankalar, ATM'lerde para çekme limitlerini artırmaya hazırlanıyor. Yeni sistemle birlikte şube içi ve şube dışı ATM’ler ayrımı resmen başlıyor.

Yeni ATM Düzeni Nedir?

Bankalar, ATM’leri artık ikiye ayıracak:

Şube İçi ATM’ler: Banka şubelerinin içinde ya da hemen yanında bulunan cihazlar

Şube Dışı ATM’ler: Cadde, AVM, toplu taşıma noktaları (metro, otogar vb.) gibi alanlarda bulunan cihazlar

Bu ayrım çekebileceğiniz para limitini, komisyonu ve işlem güvenliğini doğrudan etkileyecek.

Günlük Para Çekme Limiti Ne Kadar Olacak?

Şube İçi ATM’lerde:

Günlük komisyonsuz para çekme limiti 50.000 TL’nin üzerine çıkacak.

Yüksek meblağlı işlemler için daha uygun kabul ediliyor.

Şube Dışı ATM’lerde:

Daha düşük limitler olacak (örneğin 10.000 – 20.000 TL civarı).

Yüksek tutarlar için ek komisyon uygulanabilir.

Bu Değişikliğin Sebebi Ne?

Güvenlik:

Şube içi ATM’lerde güvenlik kameraları, personel desteği ve düşük riskli ortam sayesinde yüksek miktarlı işlemler daha güvenli.

Operasyonel Kolaylık:

ATM para dolumları şubede kolayca yapılıyor, bu da nakit tedariğini hızlandırıyor.

Artan Nakit İhtiyacı:

En büyük banknot olan 200 TL’nin alım gücünün azalması ve Merkez Bankası’nın yeni banknot çıkarmaması, ATM’lerdeki nakit tüketimini artırdı.

Komisyon Uygulaması Ne Olacak?

Şube içi ATM’lerde yüksek tutarlarda komisyonsuz işlem imkanı sağlanacak.

Şube dışı ATM’lerde ise yüksek miktarlar için komisyon uygulanması gündemde.

Ne Zaman Başlıyor?

Resmi başlangıç tarihi: 1 Ocak 2026

Bazı bankalar bu uygulamaya şimdiden geçti bile.

Kısaca Özet:

Özellik Şube İçi ATM Şube Dışı ATM Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL ve üzeri 10.000–20.000 TL arası Güvenlik Yüksek Orta/Düşük Komisyon Yok (yüksek tutarda bile) Olabilir Erişim Şube mesai saatlerinde 7/24 (lokasyona bağlı)

Uyarı:

Bankanızın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden şube içi/dışı ATM ayrımını ve limit bilgisini kontrol etmeniz önerilir.

Bu değişiklik, özellikle yüksek nakit çeken bireyler ve işletmeler için oldukça önemli hale gelecek.