Kredi Kartı Limiti Vaadiyle Dolandırıcılık Olayı Adana'da Ortaya Çıktı

Kredi Kartı Limiti Vaadiyle Dolandırıcılık Olayı Adana'da Ortaya Çıktı
Okunma Süresi: 2 dk

Adana'da, maddi zorluklar yaşayan bireyleri hedef alan bir dolandırıcılık şebekesi, kredi kartı limitlerini artırma vaadiyle milyonlarca lira vurgun yaptığı belirlendi. Özkan K. ve Muhammet Ali İ. isimli şahısların, tanıştıkları Karani G. üzerinden gerçekleştirdiği dolandırıcılık eylemi, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaya çıkarıldı.

Dolandırıcılık Süreci

Edinilen bilgilere göre, Özkan K. ve Muhammet Ali İ., ekonomik sıkıntı yaşayan Karani G. ile arkadaş ortamında tanıştı. İki şahıs, Karani G.'ye banka bağlantıları olduğunu ve bu sayede kredi puanını yükseltip yüksek limitli kredi kartı çıkarabileceklerini belirterek güven kazandı. Bu güven neticesinde, Karani G. mevcut kredi kartlarını ve kimlik bilgilerini dolandırıcılara teslim etti.

Zanlıların, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi kartı limitlerini toplamda 2,5 milyon liraya kadar yükselttikleri tespit edildi. Ardından, bir hafta boyunca bu kartları kullanarak çeşitli alışverişler yaptıkları belirlendi. Özkan K. ve Muhammet Ali İ.'nin, anlaşmalı oldukları kuyumcu, cep telefonu satıcısı, petshop ve restoran gibi işletmeler üzerinden gerçekleştirdikleri hayali satışlarla iki ayrı kredi kartından toplam 1 milyon 540 bin liralık harcama yaptıkları ve ayrıca 300 bin lira nakit avans çektikleri kaydedildi.

Müşterinin Şikayeti ve Emniyetin Müdahalesi

Kredi kartı limitlerinin artırılmasını bekleyen Karani G., art arda gelen harcama bildirimleri sonucunda dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine hızla harekete geçti ve şüphelilerin izini sürdü.

Yapılan araştırmalar, dolandırıcıların güven kazanmak amacıyla günübirlik ofis kiralayarak mağdurlarla burada görüştüklerini ve "Bankalarda tanıdıklarımız var" yalanıyla dolandırıcılığı organize bir şekilde gerçekleştirdiklerini ortaya koydu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla Özkan K. ve Muhammet Ali İ. gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen dolandırıcıların, benzer yöntemlerle başka dolandırıcılık eylemlerine karışıp karışmadığına dair araştırmalar devam ediyor. Bu olay, dolandırıcılıkla mücadelede yetkililerin dikkatini bir kez daha çekerken, vatandaşların da dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

