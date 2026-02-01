ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 1 Şubat Gram Altın Ne Kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, altın fiyatlarının önemli ölçüde dalgalanmasına yol açtı. Jeopolitik risklerin azalması ve rekor seviyelerden gelen kar satışları, yatırımcıların dikkatini bu değerli metalin fiyatlarına çevirdi. 1 Şubat itibarıyla gram altın fiyatları ne durumda? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler.

Altın Fiyatlarında Sert Düşüş

Son dönemde, ABD-İran gerilimi gibi jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yükselen altın fiyatları, kar satışlarının etkisiyle ani bir düşüş yaşadı. Haftanın son işlem gününde, ons altın fiyatları bir gün içinde yüzde 12 değer kaybederek 4,730 dolara geriledi. Bu, 20 Ocak 2026'dan bu yana görülen en düşük seviye oldu. Gümüş fiyatları da benzer bir seyir izleyerek, günlük bazda yüzde 33'lük tarihi bir düşüşle 75 dolara kadar indi ve 9 Ocak 2026'dan bu yana en düşük seviyesini test etti.

Küresel Yatırım Bankalarının Beklentileri

Küresel yatırım bankası UBS, altın fiyatlarına yönelik beklentisini yukarı yönlü revize etti. UBS'nin bu olumlu duruşu, piyasalardaki somut göstergelerle destekleniyor. Özellikle, dünyanın en büyük altın borsa yatırım fonlarından biri olan SPDR Gold Shares ETF (GLD), son bir yılda yüzde 94’ü aşan getiri sağlarken, son altı ayda yüzde 61’in üzerinde bir artış gösterdi. Yılbaşından bu yana kaydedilen artış ise yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti.

Güncel Altın Fiyatları

Yatırımcılar için güncel altın fiyatları şu şekildedir: 1 Şubat itibarıyla gram altın alış fiyatı 6,786.60 TL, satış fiyatı ise 6,788.96 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın alış fiyatı 11,923.69 TL, satış fiyatı 12,225.87 TL; yarım altın alış fiyatı 23,772.86 TL, satış fiyatı 24,451.75 TL; tam altın alış fiyatı 47,821.42 TL, satış fiyatı ise 48,753.94 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını alış fiyatı 49,343.00 TL, satış fiyatı ise 50,084.00 TL. Ayrıca, ons altın alış fiyatı 4,853.81 dolar, satış fiyatı ise 4,855.50 dolar seviyesinde işlem görüyor.