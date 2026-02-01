İzmir İtfaiyesi büyüyor: 100 yeni personel alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 2026 yılı için 100 itfaiye eri alımını duyurdu. Bu karar, artan afet ve acil durum riskleri karşısında müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. İtfaiye teşkilatına katılacak yeni personelin, yangınla mücadele, arama-kurtarma, sel ve teknik kurtarma gibi kritik alanlarda görev alması planlanıyor.

Alım Detayları ve Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecek olan alımlarda, kadroların 86'sı erkek, 14'ü ise kadın adaylara ayrıldı. Adayların 2024 yılı KPSS sınavından ilgili puan türünde en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Başvurular, 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında şahsen yapılabilecektir. Başvuru adresi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü, Buca/Şirinkapı olarak belirlendi. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylarda Aranan Nitelikler

İtfaiye eri alımında adayların taşıması gereken şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak yer alıyor. Ayrıca, sağlık ve fiziksel yeterlilik koşullarını sağlamak da önemli bir kriter. Erkek adayların en az 1.67 m, kadın adayların ise en az 1.60 m boyunda olmaları gerekmektedir. İlgili alanlarda (spor, afet yönetimi, beden eğitimi vb.) lisans mezunu olmak da aranan bir diğer niteliktir.

Sınav Süreci

Başvuruların ardından adaylar, KPSS puanına göre sıralanacak ve her kadro için boş kontenjanın 5 katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekmektedir. Sınav tarihleri ve uygulama detayları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi duyuruları ile ilan edilecektir.

Bu alım süreci, İzmir İtfaiyesi'nin etkinliğini artırmayı ve şehirdeki acil durumlara daha hızlı müdahale edebilme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Belediyenin hedefleri doğrultusunda yapılan bu tür alımlar, şehirdeki yangın güvenliği ve acil durum yönetimi açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.