Polis Ekipleri, TBMM Önünde Eylem Yapmak İsteyen Grubu Ablukaya Aldı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin gerçek ekonomik durumu yansıtmadığını belirterek yurt genelinde yaklaşık 200 bin işçiyle greve gitti. Konfederasyon, bu protesto çerçevesinde, bugün saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir basın açıklaması yapmayı planladığını duyurdu. Ancak, polis ekipleri bu eyleme izin vermedi.

Eyleme İzin Verilmedi

Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendika üyeleri, TBMM'nin Dikmen Kapısı önünde toplanmak istedi. Ancak, polis ekipleri, eylemin yasak olduğu yönünde anons yaparak grubu engelledi. Bu gelişme üzerine, sendika üyelerinin etrafı polis tarafından çembere alındı. Eylem öncesi hazırlıklar yapan sendika üyeleri, basın açıklaması yapmak için gerekli izinlerin verilmemesini protesto etti.

Sendika Üyeleri Abluka Altına Alındı

Polis, sendika üyelerinin bir kısmını Genelkurmay Kavşağı'nda, diğer bir kısmını ise TBMM önünde abluka altına aldı. Gerginlik anlarında, polis ekiplerinin sendika üyelerine zaman zaman müdahalelerde bulunduğu gözlemlendi. Protesto sırasında yaşanan müdahaleler, sendika üyeleri arasında huzursuzluğa yol açtı ve olay yerinde yoğun bir güvenlik önlemi alındı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, bu tür yasaklamaların demokratik hakların ihlali olduğunu savunarak, kamuoyunu bilgilendirmeye ve hak arama mücadelelerine devam edeceğini belirtti. Eylemde yaşanan gerginlik, kamuoyunun dikkatini çekerken, işçi hakları ve sendikal özgürlükler konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.