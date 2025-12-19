2025 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Zam Oranı ve Açıklanma Tarihi Belli Oldu!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, her yıl olduğu gibi 2024 yılı sonunda da gündemin en sıcak başlıklarından biri olmuştu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gerçekleştirdiği toplantılar sonrası 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı kamuoyuna duyuruldu.

2025 Asgari Ücret Ne Zaman Açıklandı?

2025 yılına ait asgari ücret zammı, 24 Aralık 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamayla ilan edildi. Komisyonun Aralık ayı boyunca sürdürdüğü çok taraflı görüşmelerin ardından alınan ortak karar, aynı gün kamuoyuyla paylaşıldı.

2025 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığı duyuruldu. Buna göre, 2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak brüt asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi.

Net asgari ücret ise AGİ’nin (Asgari Geçim İndirimi) kaldırılmasının ardından doğrudan maaş üzerinden hesaplanmaya devam ediyor. Vergi ve SGK prim kesintilerinin ardından çalışanın eline geçen net miktar, yaklaşık olarak 18.900 TL seviyelerine ulaştı.

Bakan Işıkhan: "Uzlaşıyla Karar Verildi"

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, komisyon görüşmelerinde işçi ve işveren taraflarıyla sağduyulu bir uzlaşıya varıldığını vurguladı. İlgili sendika ve işveren temsilcilerinin ortak masada karar süreçlerine etkin şekilde katılım gösterdiğini belirten Işıkhan, “Tüm tarafların hassasiyeti ve ülke gerçekleri gözetilerek bu karar alınmıştır. Hem işçimizi hem de işverenimizi koruyacak bir denge gözetildi” dedi.

Geçmiş Yıllara Göre Karşılaştırma

2024 yılı başında geçerli olan asgari ücret 17.002 TL seviyesindeydi. Yeni zam oranıyla birlikte maaşlara 5.102 TL’lik artış yapılmış oldu. Bu oran, son yıllarda yapılan en yüksek artışlardan biri olmasa da, enflasyon ve geçim şartları dikkate alınarak belirlenmiş bir iyileştirme olarak değerlendirildi.

Uzmanlara göre asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artış, yıl sonuna doğru şekillenecek ekonomik göstergeler ve enflasyon rakamlarına göre ilerleyen aylarda tekrar gözden geçirilebilir. Ancak 2025 yılı için tek zam yapılacağı, şimdilik resmi olarak açıklanan bilgi oldu.

Tepkiler ve Beklentiler

Bazı sendikalar, yüzde 30’luk zammın yüksek enflasyon karşısında yetersiz olduğunu savunurken, işveren temsilcileri bu oranın hem çalışanları destekleyen hem de işletmeleri zorlamayacak bir seviyede olduğunu ifade etti.

Çalışan kesimin büyük bir bölümü ise yeni asgari ücretin, özellikle kiralar, temel gıda ve ulaşım gibi kalemlerde yaşanan fiyat artışlarına karşı daha yüksek tutulması gerektiğini düşünüyor.