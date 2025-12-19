Dolar
42,8148 %0.19
Euro
50,1838 %-0.03
Gram Altın
5.959,53 % 0,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji OpenAI, ChatGPT için Yeni Uygulama Dizini'ni Kullanıma Sundı

OpenAI, ChatGPT için Yeni Uygulama Dizini'ni Kullanıma Sundı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
OpenAI, ChatGPT için Yeni Uygulama Dizini'ni Kullanıma Sundı
Okunma Süresi: 2 dk

OpenAI, yapay zeka tabanlı sohbet uygulaması ChatGPT için yeni bir Uygulama Dizini'ni tanıttı. Bu gelişme, kullanıcıların mevcut tüm araçlara erişimini kolaylaştırırken, geliştiricilere de yeni etkileşimli deneyimler oluşturma imkanı sunuyor. Uygulama Dizini, kullanıcıların ChatGPT platformunda entegre uygulamalar aracılığıyla daha zengin bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Geliştiricilere Yeni Fırsatlar

OpenAI, Uygulama Dizini'nin yanı sıra, geliştiricilerin ChatGPT'nin kullanıcı arayüzünde etkileşimli deneyimler yaratabilmesi için Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) sunarak önemli bir adım attı. Geliştiriciler, bu kit sayesinde ChatGPT uygulamalarını daha işlevsel hale getirebilir ve kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni özellikler ekleyebilirler. Böylece, yapay zeka tabanlı uygulamaların geliştirilmesi için daha fazla fırsat doğmuş oldu.

Yenilikler ve Uygulama Sınıflandırmaları

OpenAI, daha önce "bağlayıcılar" olarak adlandırılan ve kullanıcıların diğer hizmetlerden veri çekmesini sağlayan araçları yeniden adlandırarak "uygulama" olarak sınıflandırdı. Bu değişiklik, kullanıcıların farklı platformlarla entegrasyonunu kolaylaştırırken, uygulama tanımını genişletiyor. Kullanıcılar, bu uygulamaları etkinleştirdiklerinde Hafıza özelliğinden bilgi alabilecek. Ayrıca, Ücretsiz, Plus, Go ve Pro ChatGPT kullanıcıları, "modeli herkes için iyileştir" seçeneğini etkinleştirirse, OpenAI bu bilgileri modellerini geliştirmek için kullanabilecektir.

Mevcut Uygulamalar

Uygulama dizininde şimdiden popüler uygulamalar bulunmaktadır. ChatGPT için Spotify, Apple Music ve Canva gibi bilinen uygulamalar, kullanıcıların deneyimini zenginleştirmek amacıyla bu platformda yer alıyor. Bu uygulamalar, yapay zeka destekli etkileşimleri artırarak, kullanıcıların çeşitli medya ve tasarım hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlıyor.

OpenAI'nın bu yeni adımları, yapay zeka uygulamalarının kullanımını yaygınlaştırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar ve geliştiriciler için sunduğu olanaklarla, ChatGPT'nin potansiyelini daha da artırması bekleniyor.

#Chatgpt
#Haber
#Openaı
#Teknoloji
#Yapay Zeka
2026 Asgari Ücretine Dair Önemli Gelişmeler
2026 Asgari Ücretine Dair Önemli Gelişmeler
#Ekonomi / 19 Aralık 2025
FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da Yakalandı
FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da Yakalandı
#Gündem / 19 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Yapay Zeka Dönemi Başladı: Casper Geleceğin Teknolojisini Anlattı
Yapay Zeka Dönemi Başladı: Casper Geleceğin Teknolojisini Anlattı
Teknoloji
Fallout 2. Sezon Başladı! İlk Bölümdeki Gizli Oyun Detayları ve Easter Eggler
Fallout 2. Sezon Başladı! İlk Bölümdeki Gizli Oyun Detayları ve Easter Eggler
DSİ Personel Alımı Başladı: 328 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvurular Hakkında Bilgiler
DSİ Personel Alımı Başladı: 328 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvurular Hakkında Bilgiler
Feyza Civelek, Karalama Kampanyalarına Karşı Hukuki Süreç Başlattı
Feyza Civelek, Karalama Kampanyalarına Karşı Hukuki Süreç Başlattı
Ali Babacan'dan Erdoğan'a Sanal Kumar Çağrısı
Ali Babacan'dan Erdoğan'a Sanal Kumar Çağrısı
Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alınan İsimler ve Test Sonuçları
Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alınan İsimler ve Test Sonuçları
Zeytinburnu’nda Kabus Gibi Gece: Beton Parçaları Araçları Hasara Uğrattı
Zeytinburnu’nda Kabus Gibi Gece: Beton Parçaları Araçları Hasara Uğrattı
2025 Regaip Kandili Tarihleri ve Üç Aylar Dönemi
2025 Regaip Kandili Tarihleri ve Üç Aylar Dönemi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft