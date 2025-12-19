OpenAI, ChatGPT için Yeni Uygulama Dizini'ni Kullanıma Sundı

OpenAI, yapay zeka tabanlı sohbet uygulaması ChatGPT için yeni bir Uygulama Dizini'ni tanıttı. Bu gelişme, kullanıcıların mevcut tüm araçlara erişimini kolaylaştırırken, geliştiricilere de yeni etkileşimli deneyimler oluşturma imkanı sunuyor. Uygulama Dizini, kullanıcıların ChatGPT platformunda entegre uygulamalar aracılığıyla daha zengin bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Geliştiricilere Yeni Fırsatlar

OpenAI, Uygulama Dizini'nin yanı sıra, geliştiricilerin ChatGPT'nin kullanıcı arayüzünde etkileşimli deneyimler yaratabilmesi için Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) sunarak önemli bir adım attı. Geliştiriciler, bu kit sayesinde ChatGPT uygulamalarını daha işlevsel hale getirebilir ve kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni özellikler ekleyebilirler. Böylece, yapay zeka tabanlı uygulamaların geliştirilmesi için daha fazla fırsat doğmuş oldu.

Yenilikler ve Uygulama Sınıflandırmaları

OpenAI, daha önce "bağlayıcılar" olarak adlandırılan ve kullanıcıların diğer hizmetlerden veri çekmesini sağlayan araçları yeniden adlandırarak "uygulama" olarak sınıflandırdı. Bu değişiklik, kullanıcıların farklı platformlarla entegrasyonunu kolaylaştırırken, uygulama tanımını genişletiyor. Kullanıcılar, bu uygulamaları etkinleştirdiklerinde Hafıza özelliğinden bilgi alabilecek. Ayrıca, Ücretsiz, Plus, Go ve Pro ChatGPT kullanıcıları, "modeli herkes için iyileştir" seçeneğini etkinleştirirse, OpenAI bu bilgileri modellerini geliştirmek için kullanabilecektir.

Mevcut Uygulamalar

Uygulama dizininde şimdiden popüler uygulamalar bulunmaktadır. ChatGPT için Spotify, Apple Music ve Canva gibi bilinen uygulamalar, kullanıcıların deneyimini zenginleştirmek amacıyla bu platformda yer alıyor. Bu uygulamalar, yapay zeka destekli etkileşimleri artırarak, kullanıcıların çeşitli medya ve tasarım hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlıyor.

OpenAI'nın bu yeni adımları, yapay zeka uygulamalarının kullanımını yaygınlaştırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar ve geliştiriciler için sunduğu olanaklarla, ChatGPT'nin potansiyelini daha da artırması bekleniyor.