Yapay Zeka Dönemi Başladı: Casper Geleceğin Teknolojisini Anlattı

3-5 Aralık tarihleri arasında Zorlu PSM'de düzenlenen The TECH Summit, Marketing Türkiye ve Deloitte iş birliğiyle gerçekleştirildi. Zirvede, yapay zekanın ticaret ekosistemine olan etkileri derinlemesine ele alındı. AI Powered Commerce oturumunda konuşan Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, yapay zekanın kullanıcı deneyiminden iş süreçlerine kadar geniş bir etki alanına sahip olduğunu ve Casper'ın bu dönüşümdeki rolünü vurguladı.

Yapay Zeka, Yeni Normalin Kalbinde

Feray Karaman, yapay zekanın yalnızca bir trend değil, aynı zamanda iş dünyasının yeni normu olduğuna dikkat çekti. 2026 yılı itibarıyla bilgisayarların %55'inin yapay zeka destekli olacağı öngörüsünde bulunan Karaman, “Yapay zeka çağının henüz başındayız; dönüşüm çoktan başladı. Yapay zeka, iş yapma şekillerimizi ve kullanıcı davranışlarımızı köklü bir biçimde değiştiriyor. Casper olarak bu gelişimin etkilerini her alanda gözlemliyoruz. Gelişmiş donanım ve yapay zeka çözümlerimizle, kurumsal işletmelerin ve bireysel kullanıcıların hızını artırıyor, maliyetlerini düşürüyor ve üretkenliklerini artırıyoruz. Böylece geleceği bugünden şekillendiriyoruz,” şeklinde konuştu.

Yapay Zeka ve Kullanıcı Davranışları

Karaman, Casper'ın yapay zeka üzerine gerçekleştirdiği araştırmadan elde edilen verilerle bu görüşünü destekledi. 2025 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde 8 ilde, 16-55 yaş arası 803 bireysel kullanıcıyla yapılan çalışmaya göre, kullanıcıların %59'u yapay zeka özellikli bilgisayarları tercih ediyor. Bu durum, yapay zekanın tüketici davranışlarını yeniden şekillendiren bir standart haline geldiğini gösteriyor. Karaman, “Teknoloji gelişirken kullanıcıların bu değişime hızlı bir şekilde adapte olduğunu gözlemliyoruz. Yapay zekaya yönelik algı, sanılandan çok daha olgun bir seviyeye ulaştı,” dedi. Toplumda yapay zekaya karşı bazı kaygıların bulunmasına karşın, Karaman, yapay zekanın bireylerin yerini almadığını, aksine onlarla iş birliği yaparak verimliliği artıran bir araç olduğunu ifade etti.

Alışveriş Alışkanlıklarında Değişim

Araştırma, yapay zekanın alışveriş alışkanlıklarını da etkilediğini ortaya koydu. Her üç kullanıcıdan birinin alışveriş öncesinde yapay zekadan yardım aldığı belirlendi. Bu durum, yapay zekanın günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların yapay zeka denildiğinde akla gelen kavramlar arasında ChatGPT, asistanlık, kolaylık, yardım ve hızlı bilgi erişimi gibi unsurlar öne çıkıyor. Karaman, yapay zekanın uzun saatler bilgisayar başında geçirilen iş süreçlerini daha verimli hale getirdiğini ve bu değişimin kullanıcıları daha güçlü yapay zeka destekli bilgisayarlara yönlendirdiğini belirtti.

Müşteri Deneyimindeki İyileşme

Karaman, yapay zekayı merkezine alarak müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırdıklarını ifade etti. “Bu yaklaşımın etkilerini işimizin her alanında net bir şekilde görüyoruz; Ar-Ge, üretim ve pazarlama süreçlerimizi hızlandırırken, servis süremizi de yeni teknolojilere adapte ederek 1 saate indirdik,” dedi. Casper, yapay zeka ile iş süreçlerini optimize ederek, müşteri deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor.