Asgari Ücret Üçüncü Toplantı Tarihi ve 2026 Beklentileri

Asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler, 2026 yılı için belirlenen oranların netleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Bugün gerçekleşen ikinci toplantının ardından, üçüncü toplantının tarihi merak konusu haline geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türk-İş, TİSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işbirliğiyle 2026 yılı için asgari ücretin belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. İkinci toplantıda alınan kararların ardından, üçüncü toplantının ne zaman yapılacağına dair bilgiler de gündeme geldi.

Asgari Ücret Toplantıları ve Tarihleri

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan toplantılar genellikle dört aşamada gerçekleştiriliyor. Ancak, bu yıl üçüncü toplantıda da bir uzlaşma sağlanması durumunda sürecin hızlanacağı tahmin ediliyor. İkinci toplantının ardından, üçüncü toplantının tarihi birkaç saat içinde açıklanacak. Bu toplantının en erken 24 Aralık 2023'te yapılması bekleniyor. İşçi temsilcilerinin yer almadığı bu toplantılara, işveren ve hükümet temsilcileri katılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal diyalogun önemine dikkat çekerek, Türk-İş ile sürekli iletişim içinde olduklarını vurguladı.

2026 Yılı için Asgari Ücret Tahminleri

Mevcut asgari ücretin 22.104 TL olduğu göz önüne alındığında, uzmanlar 2026 yılı için yapılacak zam oranının %20 ile %35 arasında değişebileceğini öngörüyor. Örneğin, %25'lik bir artış durumunda, net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak belirlenmesi bekleniyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, piyasalarda farklı beklentilerin oluşmasına neden oldu. Erdoğan, "Rakamlara bakmayacağız, halkın ihtiyaçlarına kulak vereceğiz" diyerek ek bir artış yapılabileceğinin sinyalini verdi.

İşveren ve Çalışan Beklentileri

Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır, işverenlerin maliyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, %20'lik bir artışın olası olduğunu ifade etti. Ayrıca, enflasyon hedefi ve gerçekleşen enflasyon arasındaki farkın, asgari ücret artışlarını etkileyeceği düşünülüyor. Ekonomistler, artış oranlarının belirlenmesinde etkili olacak diğer faktörlerin arasında vergi ve harçlardaki yeniden değerleme oranının da dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Asgari ücretle ilgili senaryolar arasında %30 ve %35'lik artışlar da yer almakta. Bu durumda 2026 yılı için net asgari ücretin sırasıyla 28.735 TL ve 29.841 TL olması öngörülüyor. Asgari ücret artışları, yalnızca çalışanların değil, aynı zamanda işverenlerin de maliyetlerini doğrudan etkileyen önemli bir konu. Dolayısıyla, bu süreçte alınacak kararların tüm taraflar üzerinde önemli sonuçlar doğuracağı aşikar.

Son olarak, asgari ücretin belirlenmesinde sosyal diyalog sürecinin devam etmesi gerektiği ifade ediliyor. Çalışma Bakanı Işıkhan, bu süreçte Türk-İş ve Hak-İş ile görüşmelerin sürdürüleceğini belirtti. Asgari ücretin nihai rakamının belirlenmesi için yapılacak üçüncü toplantı, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda önemli bir adım olacak.